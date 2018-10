Auslandszeit-Trends 2019: Work and Travel-Klassiker und Abenteuer jenseits der Pfade (FOTO)

Rheda-Wiedenbrück (ots) -Viele junge Menschen entscheiden sich nach dem Schulabschluss füreine Auslandszeit. Die meisten zieht es in die Ferne zum Work andTravel, indem sie das Reisen mit dem Jobben verbinden. Australien,Neuseeland und Kanada gelten weiterhin als die beliebtesten Länder.Die USA haben gegenüber der Umfrage vom letzten Jahr alsReisewunschziel deutlich zugelegt. Das zeigen die erstenZwischenergebnisse der noch laufenden aktuellen Umfrage derINITIATIVE auslandszeit. An der Online-Befragung haben bereits knapp4000 Personen teilgenommen. Work and Travel und andere Formen einerAuslandszeit wie Freiwilligenarbeit oder Auslandspraktika sind invielen Ländern der Welt möglich, überall dort, wo es spezielleProgramme gibt und das "Working-Holiday-Visum" eine befristete Arbeitgestattet. "Junge Erwachsene sollten sich durchaus inspirierenlassen, abseits von Trends und ausgetretenen Pfaden eine Auslandszeitzu verbringen", empfiehlt Jane Jordan von INITIATIVE auslandszeit. Sozählten zum Beispiel Länder in Südamerika zu besonders prägendenDestinationen für ein Auslandsjahr oder eine kürzere Zeit im Ausland.ArgentinienWork and Travel oder Volunteering beispielsweise in Argentinienist eine spannende Möglichkeit für einen Auslandsaufenthalt außerhalbder Trend-Länder. Seit Herbst 2016 können Deutsche dasWorking-Holiday-Visum für Argentinien beantragen. Hier finden Workand Traveller große Städte voller Gegensätze, bunte Vielfalt im Landdes Tangos, aber auch weite Landschaften. Zum Beispiel entdecken siebei einem Volunteer-Einsatz die Hauptstadt Buenos Aires. Bei einemFarmstay auf einer der großen Pferde- oder Rinder-Ranches oder beieinem mehrtägigen Trip auf dem Pferderücken erleben sie dieatemberaubende Landschaft Argentiniens. Nebenbei verbessern sie ihreSpanischkenntnisse. Wer eher in einem Büro arbeiten möchte und keineKontakte zu deutschen Firmen in Argentinien hat, kann sich bei derJobsuche auch an spezialisierte Agenturen wenden. Für Studentenbestimmter Fachbereiche gibt es organisierte Arbeitsaufenthalte voneinem Jahr in den Bereichen IT, Übersetzung, Hotellerie oderTourismus. Wer flexibel ist und auch einen Job für wenigerqualifizierte Arbeitskräfte annimmt, findet in der Regel auch guteAushilfsjobs in der Gastronomie und in anderen Bereichen. Aber auchPraktika oder Au-pair-Jobs sind in Argentinien möglich. WeitereInformationen zu Argentinien aufwww.auslandsjob.de/work-and-travel-argentinien.php.Peru und EcuadorFreiwilligenarbeit in Peru oder Ecuador zählt zu einer weiterenMöglichkeit, spannende Länder kennen zu lernen und sich für Menschenund die Umwelt zu engagieren. Da das Leben in den Andenländernweniger durchorganisiert ist als in Deutschland, brauchst man alsVolunteer viel Initiative, Flexibilität und Kreativität. Peru istunglaublich reich an Kulturschätzen, an Inka- und Prä-Inka-Ruinen.Das Land Ecuador ist ein Paradies für Naturliebhaber und Fansaußergewöhnlicher Städte. In beiden Ländern kann man anVolunteering-Projekten teilnehmen, beispielsweise in einem Praktikumin einem Krankenhaus tätig sein, Lehrer und Erzieher bei ihrer Arbeitunterstützen, in einer Auffangstation Tiere gesund pflegen oder ineiner Umweltschutzinitiative im Regenwald mitarbeiten. WeitereVorschläge in Peru & Ecuador:www.freiwilligenarbeit.de/freiwilligenarbeit-peru.html undwww.freiwilligenarbeit.de/freiwilligenarbeit-ecuador.html.USAWachsender Popularität erfreut sich neuerdings wieder eineAuslandszeit in den USA, beispielsweise in einem Summercamp. Da dieUSA kein spezielles Working-Holiday-Visum anbietet, ist daher dieklassische Kombination aus Jobben und freiem (Umher)-Reisen wie inKanada, Australien oder Neuseeland nur begrenzt möglich. ImSummercamp arbeiten junge Leute aus aller Welt meist als "CampCounselor". Sie betreuen Kinder und Jugendliche und helfen beisportlichen oder kreativen Angeboten. Das ist gewiss kein reinerUrlaub. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist rechtanstrengend, macht aber auch viel Spaß und bietet eine unvergesslicheErfahrung. Ein Plus: Die Betreuer arbeiten nicht umsonst, sondernerhalten im Summercamp für ihre Arbeit neben freier Unterkunft undVerpflegung in der Regel auch ein ansehnliches Taschengeld. MehrInfos zu Summercamps in den USA aufwww.auslandsjob.de/summercamps-usa.php.Trend-Reiseziele für eine Auslandszeit: Australien, Neuseeland undKanadaBis zu einem Jahr lang kann man durch das faszinierende Australienreisen und den Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs verdienen. InAustralien erleben Rucksacktouristen viel Freiheit, Unabhängigkeitund haben jede Menge Spaß. Das Land der Gegensätze am anderen Endeder Welt bietet neben großartigen Städten vor allem einunvergleichliches Naturerlebnis mit Bergen, Regenwäldern,Sandstränden und einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt.Informationen zu Work and Travel in Australien aufwww.auslandsjob.de/work-and-travel-australien.php.Unvergesslich Erfahrungen garantiert auch Neuseeland. Auch hierist es möglich, bis zu zwölf Monaten das überaus facettenreiche Landsowie die freundlichen und herzlichen Kiwis - wie die BewohnerNeuseelands auch genannt werden - näher kennen zu lernen. WeitereInfos zu Neuseeland aufwww.auslandsjob.de/work-and-travel-neuseeland.php.Kanada gehört ebenfalls zu den beliebtestenWork-and-Travel-Zielen. Bereits seit 2004 können Deutsche bis zueinem Jahr durch das zweitgrößte Land der Welt zu reisen und ihrenLebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs finanzieren. Bei Work and Travelkönnen junge Leute Kanada hautnah erleben. Sie reisen durchs Land,sehen atemberaubende, unberührte Landschaften, weite Seen,multikulturelle Städte wie Montreal, Vancouver oder Toronto, treffenauf aufgeschlossene Kanadier und sammeln Joberfahrungen, diegleichzeitig die Reisekasse aufbessern. Mehr zum Work-and-Travel-ZielKanada auf www.auslandsjob.de/work-and-travel-kanada.php.Eine Auslandszeit zu verbringen zählt vielleicht zu denwichtigsten persönlichen Erlebnissen. Immer mehr streben aktuelldanach, zumindest eine Zeit lang im Ausland zu leben. Bei den vielenMöglichkeiten stellt sich die Frage, welche Form eines Auslandsjahresin Frage kommt und welches Land sich am besten eignet. Dazu gibt esviele Informationen und Reiseerfahrungen in denOnline-Ratgeberportalen der INITIATIVE auslandszeit. 