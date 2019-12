Auslandsüberweisungen: 75% der Befragten unzufrieden mit Banküberweisungen

Tallinn (ots) - Auch im Jahr 2019 wurden während einer Online-Befragung desestnischen Startups Geldtransfer.org über einen Zeitraum von 2 Wochen über 1.500Personen zu Ihren Erfahrungen bei internationalen Geldtransfers befragt,teilweise mit überraschenden Ergebnissen."Wie führen Sie Auslandsüberweisungen durch?", war eine von 6 Fragen in Rahmeneiner Online-Befragung des Vergleichsportals www.geldtransfer.org. DieErgebnisse überraschen, denn 75% der Befragten gaben an, Auslandsüberweisungenmit Banken durchzuführen. Wiederum gaben 75% dieser Personengruppe an mit derBanküberweisung nicht zufrieden gewesen zu sein.Hintergrund: Banken sind bei Überweisungen in den Europäischen Wirtschaftsraum(EWR) und in Drittstaaten (klassische Auslandsüberweisung) vergleichsweise teuerund intransparent. "Versteckte Gebühren im Wechselkurs, lange Ausführungszeitenund mangelnde Transparenz bei der Abwicklung über zwischengeschalteteKorrespondenzbanken, sind die Gründe für das rasante Wachstum von Fintechs mitSpezialisierung auf den internationalen Zahlungsverkehr", sagt Silko Vogt,Geschäftsführer und Experte auf diesem Gebiet.Der Experte empfiehlt vor jeder Auslandsüberweisung Banken und spezialisierteTransferdienste zu vergleichen. "Wechselkurse und Gebühren unterliegen einemrasanten Wandel und was gestern noch günstig war, kann morgen schon zurKostenfalle werden". Die komplette Auswertung der Online-Befragung kann überhttps://www.geldtransfer.org/nutzerbefragung-2019/ abgerufen werden.Pressekontakt:Herr Silko VogtE-Mail: presse@geldtransfer.orgPressematerial: https://www.geldtransfer.org/presse/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133135/4455706OTS: moneytransfer OÜOriginal-Content von: moneytransfer OÜ, übermittelt durch news aktuell