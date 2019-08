Auslandsstudium: Finanzierung hängt von der Herkunft ab

Frankfurt (ots) - Bei der Finanzierung eines Studienaufenthaltesim Ausland sind Eltern und Familie die wichtigste Finanzierungsquellevon Studenten. 63 Prozent der auslandserfahrenen Studenten haben aufdie Hilfe der Eltern zurückgegriffen, gefolgt von eigenen Rücklagen,die 42 Prozent nutzen konnten. Das hat das CampusBarometer derDeutschen Bildung gezeigt, eine große Online-Umfrage unter mehr als6.900 Studentinnen und Studenten aller Fachrichtungen.32 Prozent profitierten von der ERASMUS-Förderung, etwas mehr alsjeder Fünfte erhielt Auslands-Bafög. Nur elf Prozent der Studentenhatten während ihres Studienaufenthaltes im Ausland einen Nebenjob."Noch viel mehr als das Studium in Deutschland sind die beizukünftigen Arbeitgebern sehr gefragten Auslandserfahrungen von derHerkunft und den entsprechenden finanziellen Mitteln abhängig", sagtAnja Hofmann, Vorstandsmitglied der Deutschen Bildung. "Zu wenigGeld" ist dementsprechend auch die häufigste Begründung (51 Prozent)derjenigen, die auf einen Studienaufenthalt im Ausland bisherverzichtet haben und auch keinen planen. 38 Prozent scheuen außerdemden hohen Organisationsaufwand."Auslandsaufenthalte tragen nicht nur zur persönlichen Entwicklungbei und erweitern den Erfahrungsschatz, sie sind auch vonArbeitgebern gerne gesehen und werden in vielen Jobs sogarvorausgesetzt", sagt Hofmann. Dass die Herkunft so bestimmend fürinternationale Erfahrungen ist, sei deshalb ein alarmierendesBeispiel für fehlende Bildungschancengerechtigkeit. "Selbst mit einemStudienabschluss gehen Nachwuchsakademiker mit ganz unterschiedlichenStartbedingungen ins Arbeitsleben, wenn sie relevanteZusatzqualifikation aus finanziellen Gründen nicht erwerben können",sagt Hofmann. Zu wenige Finanzierungs- und Förderangebote seien zudemauf das Auslandsstudium zugeschnitten, obwohl der Bedarf sehr hochsei. "Fast 30 Prozent unserer geförderten Studenten nutzen unsereFinanzierung mit dazugehörigem Trainingsprogramm für einenAuslandsaufenthalt, Tendenz steigend", erklärt Hofmann.Gerade die Startkosten seien oftmals hoch und würden häufig unterhohem Zeitdruck beantragt. "Wie sich die finanzielle Situation dannvor Ort entwickelt, hängt oft davon ab, was für eine Unterkunft dieStudenten finden und ob sie einen Nebenjob bekommen, was im Auslandhäufig schwieriger ist", erklärt Hofmann. Es sei daher verständlich,warum viele Studenten den Sprung ins Auslandsstudium ohne einenverlässlichen finanziellen Puffer nicht wagen und in diesemZusammenhang auch den Organisationsaufwand scheuen. "Mit passendenFinanzierungs- und Beratungsangeboten müssen wir dafür sorgen, dassmehr Studenten die großartige Chance internationaler Erfahrungenergreifen können."Pressekontakt:Deutsche Bildung AGStefanie Müller, PR & Kommunikationstefanie.mueller@deutsche-bildung.deTelefon 069 / 920 39 45 18Original-Content von: Deutsche Bildung AG, übermittelt durch news aktuell