Auslandskrankenschutz wichtigster Urlaubsbegleiter / Unfall oder Krankheit im Ausland können extrem teuer sein / Gesetzliche Kassen übernehmen keinen Rücktransport (FOTO)

München (ots) -(ADAC Versicherung AG) Wer ins Ausland verreist, sollte auf alleFälle eine private Auslandskrankenversicherung im Gepäck haben. Siedeckt weltweit Krankheitskosten und einen Rücktransport des Patientennach Deutschland ab. Gesetzliche Krankenkassen leisten allenfalls beiReisen innerhalb Europas, und auch da übernehmen sie nicht alleAuslagen, zum Beispiel keinen Krankenrücktransport.Bei medizinischen Behandlungen im Ausland können schnell Kostenvon mehreren Tausend Euro fällig werden. Richtig teuer wird es, wennein Patient aus dem Urlaubsland mit einem der vier Ambulanzflugzeugedes ADAC zurück nach Deutschland geflogen werden muss. So schlägt einIntensivtransport von Mallorca mit 24.000 Euro zu Buche, von Kretamit 28.000 und aus Antalya mit 31.000 Euro.Kommen spezielle lebenserhaltende medizinische Geräte zum Einsatz,steigen die Kosten ins Unermessliche. Ein Beispiel: Der Rücktransporteiner Urlauberin, die mit Verdacht auf akutes Lungenversagen in einemthailändischen Krankenhaus lag, kostete etwas mehr als 160.000 Euro.Auf dem Flug musste eine mobile Herz-Lungen-Maschine eingesetztwerden, ein deutsches Ärzteteam begleitete die Frau. Die gesamtenKrankheitskosten bis zur Einlieferung in ein deutsches Krankenhausbeliefen sich auf rund 250.000 Euro. Die Kosten für einenAuslandskrankenschutz nehmen sich angesichts dessen vergleichsweisegering aus.ProduktangebotAuch das Auswärtige Amt und die gesetzlichen Krankenkassenempfehlen, eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. DenAuslandskrankenschutz gibt es bei der ADAC Versicherung AG ab 12,80Euro im Jahr:www.adac.de/produkte/versicherungen/auslandskrankenversicherungen