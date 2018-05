Auslandsexperte BDAE mit neuer Krankenversicherung für Ausländer in Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit dem Produkt EXPAT GERMANY hat die auf Auslandsversicherungenspezialisierte BDAE Gruppe ab sofort ein neuesAuslandskrankenversicherungsprodukt im Angebot, das auf dieZielgruppe der sogenannten "Incoming"- Personen zugeschnitten ist.Dabei handelt es sich um Ausländer und deren Angehörige, dievorübergehend in Deutschland leben und arbeiten.Versicherbar sind ausländische Gäste aller Nationalitäten inDeutschland und zusätzlich auch in den EU- und Schengen-Staaten.Zudem sind urlaubs- und berufsbedingte Aufenthalte weltweitabgesichert. Voraussetzung für die Versicherbarkeit ist, dass keinversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis in Deutschlandbesteht.Damit sind unter anderen folgende Personengruppen versicherbar:- Selbstständige Bauarbeiter und Handwerker- Selbstständige Pflegekräfte- Wissenschaftler und Dozenten- Mitarbeiter von ausländischen Behörden- Freelancer und digitale NomadenAbschließbar ist der EXPAT GERMANY bereits ab 75 Euro im Monat. ImSchutz enthalten sind unter anderem 100 Prozent ambulante, stationäreund zahnmedizinische Behandlungen, Kranken- und Rücktransport sowieArznei-, Verbands- und Heilmittel. Das Modul EXPAT GERMANY PLUSkostet monatlich 40 Euro und bietet neben Zahnersatz und Sehhilfenauch Vorsorgeuntersuchungen zu Krebserkrankungen.Der Auslandsexperte BDAE wird damit einer hohen Nachfrage gerechtund präsentiert die Versicherungsunterlagen zugleich in einemfrischen, übersichtlichen neuen Design.Interessierte finden alle Informationen zum Expat Germanygebündelt auf dieser Mini-Webseite (http://ots.de/63oxGI)und wiegewohnt auf den Webauftritten www.bdae.com sowiewww.versichert-im-ausland.comPressekontakt:Anne-Katrin SchulzPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: akschulz@bdae.comOriginal-Content von: Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V., übermittelt durch news aktuell