Auslandseinsatz in der Zeit der Corona-Krise: Die Bundeswehr erfüllt auch in diesen Zeiten weltweit ihre Einsatzverpflichtungen (FOTO)

Die Streitkräftebasis ist ein entscheidender Akteur in den derzeit 13 Auslandseinsätzen und sieben anerkannten Missionen der Bundeswehr. Sie stellt mit ihren 364 Soldatinnen und Soldaten rund 15 Prozent der Kräfte in den deutschen Einsatzkontingenten. Mit ihren zentralen Fähigkeiten leistet die Streitkräftebasis auch in der Zeit der Corona-Krise einen wichtigen Beitrag, dass die Bundeswehr handlungsfähig bleibt und so ihren weltweiten Einsatzverpflichtungen nachkommen kann.Von Feldjägern und Spezialpionieren über Logistiker, ABC-Abwehrkräfte und CIMIC-Personal bis hin zur Feldpostlern: Sie alle sind Teil der Streitkräftebasis und werden vor Ort dringend gebraucht.So verlegt das Logistikbataillon 171 aus Burg ab dem 22.06.2020 mit 150 Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsatz nach Afghanistan, um die Mission Resolute Support logistisch zu unterstützen. Die Soldatinnen und Soldaten werden am 04.06.2020 durch einen Vertreter der Landesregierung des Landes Sachsen-Anhalt verabschiedet und begeben sich anschließend in eine 14-tägige Quarantäne.Der Schutz der Soldatinnen und Soldaten vor einer Infektion mit COVID-19 hat auch im Auslandseinsatz höchste Priorität. Um die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr in den Auslandseinsätzen weiterhin vollumfänglich zu gewährleisten, wurden eine Reihe von Präventionsmaßnahmen getroffen:Wo immer möglich wurde beispielsweise der Personalkörper in den Einsatzgebieten reduziert. Zudem müssen die für den Einsatz vorgesehene Soldatinnen und Soldaten unmittelbar vor ihrem Einsatz eine 14-tägige Quarantäne durchlaufen.Bislang wurde in den Einsatzkontingenten allerdings noch kein(e) deutsche(r) Soldat/in positiv auf COVID-19 getestet.