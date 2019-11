Auslandsaufenthalt / Sprachcamps im Ausland mit AFS: Jetzt anmelden für die Schulferien 2020 (FOTO)

Hamburg (ots) -Jugendliche, die 2020 ihre Schulferien einmal anders verbringen wollen, könnensich jetzt bei AFS für ein Sprachcamp anmelden und eine einmaligeAuslandserfahrung machen.Hamburg, 14.11.2019 - Immer mehr junge Menschen zieht es während der Schulzeitfür einige Zeit ins Ausland: Sie wollen ihr Englisch verbessern oder eine neueSprache lernen, in eine fremde Kultur eintauchen und Freundschaften mit Menschenaus aller Welt knüpfen. Die gemeinnützige Jugendaustauschorganisation AFSInterkulturelle Begegnungen e. V. ermöglicht diese Erfahrung jedes Jahr einerwachsenden Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis 18 Jahren.Allen, die Lust haben, in den Frühlings- oder Sommerferien Auslandsluft zuschnuppern, bietet AFS mit seinen Global Prep Ferienprogrammen ein umfangreichesAngebot: Im Frühjahr können interessierte Jugendliche z. B. in Florida bei einerGastfamilie leben und eine US-amerikanische High School besuchen; im Sommer gibtes Englisch-Sprachcamps, z. B. in Irland, Dänemark und Kalifornien. DieTeilnahme an einem Global Prep Ferienprogramm erweitert den eigenen Horizont underöffnet neue Möglichkeiten und Perspektiven für die spätere berufliche Zukunft.Die Ferienprogramme bieten eine Kombination aus Sprachkurs und derAuseinandersetzung mit inhaltlichen Themen in einer internationalenLernatmosphäre. Für Spaß und Erholung ist in Form eines abwechslungsreichenkulturellen Freizeitprogramms gesorgt.Amelie, die am Englisch-Sprachcamp in Dänemark teilgenommen hat, war begeistertvon ihrem Programm: "Aus dem Ferienprogramm habe ich ganz viele Erfahrungen undFreundschaften mitnehmen können, die bis heute halten. Ich würde so ein Programmjederzeit wieder machen und kann es jedem nur empfehlen, der Lust hat, etwasNeues kennenzulernen."Unter https://www.afs.de/sprachcamps findet sich eine Auswahl vonenglischsprachigen Ferienprogrammen sowie Informationen zu weiteren Programmen.Schülerinnen und Schüler aller Schulformen können sich dort ab sofort für dieFrühjahrs- und Sommerferien 2020 anmelden.Pressekontakt:AFS-ÖffentlichkeitsarbeitNorma Jean KaiserTelefon: 040/399 222-58Fax: 040/399 222-99E-Mail: NormaJean.Kaiser@afs.deInternet: www.afs.deOriginal-Content von: AFS Interkulturelle Begegnungen e.V., übermittelt durch news aktuell