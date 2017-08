Ausländische Investitionen beschleunigen Expansion in Changchun

Changchun, Jilin (ots/PRNewswire) - Führungskräfte von 40Unternehmen aus rund zehn Ländern und Regionen einschließlich derVereinigten Staaten, Japan, Frankreich und Hongkong waren vom 15. bis19. August in der im Nordosten Chinas gelegenen Stadt Changchunversammelt, um sich im Rahmen eines fünftägigen Treffens zuInvestitionsmöglichkeiten zu informieren.Changchun, die Hauptstadt der Provinz Jilin, ist führend bei derRevitalisierung des nordöstlichen "Rust Belt" und hat sich diesjährigals großer Überraschungssieger in Hinblick auf Wachstum entpuppt.Statistiken zeigen, dass der skalierbare industrielle Produktionswertder Stadt im ersten Halbjahr 2017 die Marke von 510 Milliarden Yuanübersteigt, ein Anstieg um 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, undmehrere wirtschaftliche Indikatoren der nordöstlichen Region mit derbesten Performance seit 2014 übertrifft.Changchuns BIP konnte im 1. Halbjahr zudem ein Wachstum von 8Prozent über dem nationalen Durchschnitt verbuchen, ein positivesZeichen für neu hereinkommende Investitionen und die aktiveEntwicklung der Industrie.Die in Singapur ansässige Prime Group International reiste miteinem dreiköpfigen Team unter Leitung ihres CEO an und hat bereitsein Investitionsvorhaben zum Bau einer Ferienanlage unterzeichnet,das Primärindustrie, Sekundärbranchen und den Dienstleistungssektormiteinzieht.Changchuns ausländischer Investitionszufluss belief sich imZeitraum von Januar bis Juni auf effektiv 4,3 Milliarden US-Dollar,ein Plus von 14,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr."Der Großteil des Investments ging dabei an die Sekundär- undTertiärsektoren, und zwar insbesondere an den tertiären Sektor",erklärte Gao Shan, der Direktor des städtischen Handelsamts.Wie Gao erläuterte, brachte die Delegation aus Kuba diesmalGentechnik und Biotechnologie mit ein, während die deutschenUnternehmen Kooperationsinteresse in den Bereichen neue Energien,Umweltschutz und Biotechnologie bekundeten.Die Zentralregierung der Volksrepublik China hat, um dieWirtschaft im Nordosten zu stärken, eine Reihe von Maßnahmeneingeführt, die darauf abzielen, die Region für ausländischeInvestitionen attraktiv zu machen und Investments zu erleichtern.Der Staatsrat, das Kabinett Chinas, hatte am 16. Augustangekündigt, die Beschränkungen für ausländische Investitionen weiterzu reduzieren, eine unterstützende Finanzierungs- und Steuerpolitikeinzuführen, das Investitionsumfeld in Entwicklungszonen zuverbessern und die Verfahren für die Einreise von talentiertenFachkräften zu rationalisieren."Wir profitieren von den Reformmaßnahmen", sagte Gao. Changchunhat sich von den Einschränkungen der Vergangenheit durch die damaligeFestlegung auf Schwerindustrie freimachen können, und dieDienstleistungsbranche hat laut Gao im vergangenen Jahr mehr als dieHälfte des lokalen Wirtschaftswachstums erbracht.Liu Changlong, der Bürgermeister der Stadt, hatte im Rahmen eineszu Beginn dieses Jahres abgehaltenen Meetings zurInvestitionsförderung erklärt, dass die Anstrengungen sich daraufausrichten sollten, Projekte mit Potenzial für internationaleInvestoren zu schaffen.Priorität solle dabei drei Eckpfeilern der industriellenVerarbeitungskette eingeräumt werden, nämlich Automobil,Schienenfahrzeug und landwirtschaftliche Produkte, so Liu ergänzend.Changchun konnte sich seitdem zahlreiche große ausländischeInvestitionsvorhaben sichern. Eine FAW-Volkswagen Audi Fabrik miteinem Gesamtinvestitionsvolumen von 15,8 Milliarden Yuan wirdvoraussichtlich 2018 die Produktion aufnehmen, und eine mit Mittelnder Chia Tai Group aus Thailand und einem Investment von insgesamt4,9 Milliarden Yuan finanzierte Anlage für Hühnerfleisch befindetsich in der Bauphase. Die beiden Projekte werden das Level der inChangchun bereits bestehenden Industriezweige weiter steigern."Changchun hat an Tempo zugelegt, was die Umsetzung in derZusammenarbeit mit ausländischen Investoren angeht", sagte Gao. "Diegroße Vitalität und das Potenzial der Stadt haben das Vertrauen derInvestoren gestärkt und begünstigen die Expansion vor Ort".Pressekontakt:Herr XuTel: 86 10 63074558Original-Content von: Changchun Bureau of Commerce, übermittelt durch news aktuell