Ausländische Investitionen mit 73 Prozent im Minus / US-Firmen ziehen massiv Geld aus Europa ab / Deutschland trotzdem bei den Investoren beliebt (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Ein dramatisches Bild zeichnet der neue "Foreign Direct InvestmentConfidence Index® 2019 (FDICI)" der internationalenUnternehmensberatung A.T. Kearney für Europa. Laut dem Index, der aufeiner jährlichen Befragung von mehr als 500 Führungskräften derTop-Unternehmen aus 30 Ländern beruht, gingen die ausländischenInvestitionen stark zurück. "Die US-Steuerreform hat massiveAuswirklungen auf die ausländischen Direktinvestitionen in Europa. Inder Vergangenheit hatten US-Unternehmen Gewinne ihrerTochterunternehmen im Ausland belassen, um der Besteuerung in den USAzu entgehen. Das ist nach der Reform Geschichte. Die Studie zeigt,dass die Zuflüsse nach Europa sogar um 73%, von 372 Milliarden auf100 Milliarden Dollar, gesunken sind. In den USA ansässigeUnternehmen ziehen ihre im Ausland erwirtschafteten Gewinne lieberab, statt sie - wie früher - wieder hier direkt zu investieren", soder Zentraleuropachef von A.T. Kearney, Dr. Martin Eisenhut.Trotzdem zählen die europäischen Industrieländer noch immer zu denbeliebtesten Standorten für Investoren, belegen sie doch drei derTop-5-Plätze. So verbesserte sich Deutschland um einen Platz undrangiert hinter den USA auf Platz 2. Nach Kanada (-1) folgen dasVereinigte Königreich auf Platz 4 und Frankreich (+2) auf Platz 5.Italien verbesserte sich um zwei Plätze auf Rang 8 und schaffte esdamit - das zweite Jahr in Folge - unter die Top 10. "DieVerbesserung im Ranking ist auf die starke Wettbewerbsfähigkeit derdeutschen Wirtschaft zurückzuführen. Positiv wirken sich hier dieangekündigten Initiativen der Bundesregierung in den BereichenTechnologie und digitale Infrastruktur aus. So richtete dieBundesregierung einen Fonds für digitale Infrastruktur in Höhe von 3Milliarden Dollar ein. Außerdem hat Berlin kürzlich eine nationaleStrategie präsentiert, Zukunftstechnologien zu unterstützen. ImZentrum stehen die Förderung von Künstlicher Intelligenz (KI) undschnelles Internet", erklärt Eisenhut die neue Stärke Deutschlands.Ein paradoxes Bild zeichnet der Index, wenn es um die Aussagenüber zukünftige Investments geht. Seit 2015 geht dasInvestitionsvolumen stetig zurück, obwohl Investoren regelmäßig eineErhöhung ankündigen. So fiel das globale Investitionsvolumen von ca.2 Billionen Dollar im Jahr 2015 auf nur 1,2 Billionen im vergangenenJahr. Auch 2018 planen wieder fast vier Fünftel der Anleger dieDirektinvestitionen anzuheben, nur fünf Prozent wollen siereduzieren. Betroffen sind in erster Linie die Industrieländer,während die Investitionen in den Schwellen- und Entwicklungsländernkonstant bleiben.Auffällig ist der anhaltende Trend zum "Multilokalismus". DieseGegenbewegung zur Globalisierung setzt, angetrieben durch verändertesKonsumverhalten und neue Technologien, auf dezentralisiertes Handelnund eine starke Regionalisierung der Unternehmen. Untermauert wirddiese These durch das Studienergebnis, dass für die Mehrheit derAnleger nicht die Länder der Ausgangspunkt fürInvestitionsentscheidungen sind, sondern die Städte. "Fast 60 Prozentder Investoren legen mehr Wert auf die Stadt als Grundlage für dieAuswahl von FDI-Destinationen als noch vor zwei Jahren. Entscheidendsind hier klassische Standortfaktoren wie z.B. Lohnkosten, dasAngebot an Fachkräften, Wirtschaftlichkeit, Steuern und Abgaben,Marktgröße, aber auch die Sicherheit. Eine geringere Rolle bei derEntscheidungsfindung spielen Umweltfaktoren wie saubere Luft/Wasseroder das kulturelle Angebot", erklärt Eisenhut.Brexit, Staatsschuldenkrise und US-Handelsstreit sorgen weiterhinfür Verunsicherung und trüben den wirtschaftlichen Ausblick. TrotzAbkühlung der Weltwirtschaft zeigen sich immerhin 62 Prozent derInvestoren mehr als optimistisch, was die globale Weltwirtschaftbetrifft. Allerdings schwindet ihr Optimismus langsam. Auch fürEuropa und Eurasien sind die Investoren zuversichtlich. Warenvergangenes Jahr noch 27 Prozent eher optimistisch als pessimistisch,sind es dieses Jahr nur noch 18 Prozent. Die Investoren rechnengerade in Industrieländern wieder mit höherer politischerInstabilität und wirtschaftlichen Risiken. Auch fürchten vieleInvestoren ein Ansteigen protektionistischer Vorschriften. Dagegenhat die Angst vor geopolitischen Spannungen abgenommen.Nachdem die Industrieländer in den vergangenen Jahren Plätze andie Schwellenmärkte abgegeben hatten, erfolgte eine Trendwende. 2018belegten die Industrieländer 22 der 25 Positionen im Index. Trotzdemstufen Investoren Risiken in Schwellenländern als geringer ein. Alsaussichtsreichster Kandidat gilt hier China auf Platz 7. DieVolksrepublik liegt damit zwar so schlecht wie noch nie, gilt abertrotzdem als das Land mit dem höchsten Potential.Der FDICI:Der Foreign Direct Investment (FDI) Confidence Index® des GlobalBusiness Policy Councils von A.T. Der FDICI:Der Foreign Direct Investment (FDI) Confidence Index® des GlobalBusiness Policy Councils von A.T. Kearney basiert auf einerjährlichen Befragung von mehr als 500 Führungskräften der weltweitführenden Unternehmen zu Jahresbeginn. Der Index wurde 1998 erstmalserhoben und bewertet die Attraktivität der einzelnen Märkte fürausländische Investitionen im internationalen Vergleich in dendarauffolgenden drei Jahren. Mehr unter:https://www.atkearney.com/foreign-direct-investment-confidence-indexDer Global Business Policy Council (GBPC):Der GBPC von A.T. Kearney wurde 1992 gegründet und ist laut einesRankings der University of Pennsylvania einer der TOP 5 unter denglobal führenden, privatwirtschaftlichen Think Tanks. Er unterstütztCEOs und Regierungschefs durch Zukunftsprognosen und Studien sowieexklusive Foren. Original-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuell