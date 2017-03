Ausländische Fachkräfte einfach rekrutieren / Employland entwickelt innovative Vermittlungsplattform (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Hamburger Start-up Employland erschließt mit derInternet-Plattform www.employland.de neue Wege in derAuslandsrekrutierung von Fachkräften. Die erstmalige Verzahnung vonJobvermittlung und rechtlicher Dienstleistung ermöglicht esUnternehmen auch ohne juristisches Spezialwissen, Mitarbeiter ausaller Welt einzustellen. Unternehmen in Deutschland steht für ihrePersonalauswahl ein wachsender internationaler Fachkräftepool zurVerfügung. Gleichzeitig kümmert sich Employland um den gesamtenbürokratischen Aufwand, den die Arbeitsmigration mit sich bringt.Hans-Christian Bartholatus, Gründer und Geschäftsführer des neuenOnline-Portals: "Mit Employland haben wir eine Plattform geschaffen,die Fachkräften und Akademikern den Weg in den äußerstaufnahmefähigen deutschen Arbeitsmarkt ebnet. Der Fachkräftemangelist in vielen Branchen bereits deutlich spürbar und macht dieAuslandsrekrutierung unumgänglich. Doch der bürokratische Aufwandlässt bisher viele deutsche Unternehmen zögern, Fachkräfte aus demAusland einzustellen. Kaum eine Personalabteilung kennt sich mit denRegularien zu Einreisevisum, Aufenthalts- und Beschäftigungserlaubnisoder Anerkennung der Qualifikation aus. Vor allem, wenn der Kandidataus einem Drittland und nicht aus der EU kommt. Genau hier setztunser Ready-to-work-Service an: Unsere qualifizierten Rechtsanwälteunterstützen den gesamten Prozess bis zum Arbeitsantritt inDeutschland."Employland ergänzt Fachkräfte-OffensiveIn einer groß angelegten Fachkräfte-Offensive wirbt dieBundesregierung seit 2012 um qualifizierte Zuwanderung. Dierechtlichen Rahmenbedingungen dafür wurden in den letzten Jahrenkontinuierlich verbessert. Ziel ist die langfristige Sicherung einerausreichenden Fachkräftebasis für den WirtschaftsstandortDeutschland. Einzig die Plattform, die alle Schritte in den deutschenArbeitsmarkt vereint und unterstützt, fehlte bisher und ist nun mitEmployland geschaffen.Auf der deutsch- und englischsprachigen Website finden Arbeitgeberqualifizierte Fachkräfte aus der EU und Drittländern sowieinternationale Absolventen in Deutschland. Ein Großteil derregistrierten Fachkräfte verfügt bereits über grundlegende oderfortgeschrittene Deutschkenntnisse.Über neue passende Kandidaten können sich Personalmanager bequemper E-Mail benachrichtigen lassen. Nutzerfreundliche Favoritenlistenermöglichen eine effiziente Recherche. Bei erfolgreicher Vermittlungerhält Employland eine Provision vom Arbeitgeber. Diese beträgt 10%des ersten Bruttojahresgehalts und wird erst fällig, wenn der neueMitarbeiter den Arbeitsplatz angetreten hat. Für Fachkräfte ist dieVermittlung kostenlos. Sie erstellen ihr detailliertes Online-Profilmit allen für den Arbeitgeber relevanten Daten. Sämtliche Profildatenwerden auf Servern in Deutschland gespeichert.Hochkarätiges Gründer- und Management-TeamExpertise im Aufbau von digitalen Plattformen bewies das Teambereits bei der Entwicklung von mobile.de, einem der führendenAutomärkte im Internet, der 2004 an den US-amerikanischen KonzerneBay verkauft wurde. Das internationale Team verfügt über umfassendeKenntnisse hinsichtlich arbeitsmarktbezogener Zuwanderung ausDrittstaaten und Besonderheiten im Migrationsrecht.Employland-BlogDer Blog bietet unter blog.employland.de weiterführendeInformationen rund um die Arbeitsmigration. Er informiert überEngpassberufe, Aufenthaltstitel und Anerkennung der Qualifikation.Persönliche Erfahrungsberichte, Beiträge zum Arbeitsalltag und zumLeben in Deutschland helfen Fachkräften im Ausland, sich auf eineExistenz in Deutschland vorzubereiten.Weiterführende Informationen: www.employland.de/presse/factsPressekontakt:Employland GmbHSabine Drechsels.drechsel@employland.deTel.: +49 (0)40 632 99 555Saseler Chaussee 10922393 HamburgOriginal-Content von: Employland GmbH, übermittelt durch news aktuell