Ausländische Berufsabschlüsse einheitlich prüfen / Bundeszahnärztekammer für Beibehaltung der Gutachterstelle für Gesundheitsberufe

Berlin (ots) - Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) spricht sich dafüraus, die gute Arbeit der Gutachterstelle für Gesundheitsberufe (GfG)als ein wichtiges Instrument bei der Anerkennung von ausländischenBerufsabschlüssen in der Zahnmedizin weiterhin zu ermöglichen und zuunterstützen. Die (Landes-) Zahnärztekammern sind meist in denAnerkennungsprozess eingebunden, z.B. bei der Fachsprach- und derKenntnisprüfung."Die Arbeit der GfG ist ein wichtiger Baustein bei der Prüfung derGleichwertigkeit von zahnmedizinischen Berufsqualifikationen ausDrittstaaten. Bei der Entwicklung der Bewertungskriterien wurde dieBZÄK frühzeitig eingebunden. Da die Gleichwertigkeit einerausländischen Berufsqualifikation nicht immer durch eineentsprechende Prüfung, sondern auch anhand der Aktenlage festgestelltwerden kann, halten wir den eingeschlagenen Weg der zentralenBegutachtung durch die GfG nach einheitlichen Kriterien und durchqualifiziertes Personal für richtig. Damit wird man demPatientenschutz und der Integration von Zahnärztinnen und Zahnärztenaus dem Ausland gleichermaßen gerecht. Daneben ist im Rahmen derNovellierung der Approbationsordnung für Zahnärzte eine einheitlicheRegelung der Eignungs- und Kenntnisprüfung dringend erforderlich. ImUnterschied zu den Ärzten existiert diese für die Zahnärzte bishernicht", so Dr. Peter Engel, Präsident der Bundeszahnärztekammer.Behörden in Deutschland, die für die Anerkennung ausländischerzahnmedizinischer Berufsabschlüsse zuständig sind, haben anhand derGutachten der GfG die Möglichkeit, zu einer einheitlichen undaussagekräftigen Bewertung zu kommen. Die Gutachten zeigen dabei dieÜbereinstimmungen und die wesentlichen Unterschiede zwischen demausländischen und dem deutschen Studium der Zahnmedizin auf. Auf derGrundlage des Gutachtens können die zuständigen Approbationsbehördenin den Ländern eine qualitativ aussagefähige und damit rechtssichereEntscheidung über die Anerkennung der ausländischen Qualifikationtreffen. Eine bundesweit einheitliche Bewertungsgrundlage wird soermöglicht.