Ausländische Autobauer weiten Umtauschprämien aus oder warten ab

PARIS (dpa-AFX) - Einige ausländische Autobauer weiten angesichts des Diesel-Konzepts der Bundesregierung ihre Angebote zum Umtausch alter Diesel-Fahrzeuge aus.



Bei Renault und Ford etwa gibt es nun auch für Wagen mit der Euro-5-Abgasnorm Umtauschprämien, wenn neue Autos der jeweiligen Marken gekauft werden. Das war in bisherigen Prämienprogrammen bisher nur für ältere Autos bis zu Euro-4 der Fall.

Der französische PSA -Konzern (Peugeot, Citroen) will sich zuerst die Entscheidung der Bundesregierung sowie den Markt genau ansehen und dann entscheiden, hieß es am Mittwoch von einem Sprecher. Auch der Autobauer FiatChrysler will zunächst prüfen, welche Maßnahmen in den Konzernmarken umgesetzt werden sollen.

Die deutsche PSA-Tochter Opel lehnt Hardware-Nachrüstungen weiter als "ökonomisch nicht sinnvoll und technologisch nicht ausgereift" ab, über weitere Maßnahmen sind beim Rüsselsheimer Autobauer noch keine Entscheidungen getroffen. Auch bei Renault werden die Nachrüstungen nicht angeboten.

Renault will bei den teuersten Neufahrzeugen bis zu 10 000 Euro Umtauschprämie anrechnen, wenn ein neues Auto bis Ende November gekauft wird. Auch für den Kauf eines Elektroautos gibt es bei den Franzosen nun den Bonus. Bei Ford gibt es für die teuersten Neumodelle bis zu 8000 Euro. Bei beiden Herstellern gilt die Prämie bundesweit, nicht nur für die von der Regierung benannten 14 Großstädte./men/DP/jha