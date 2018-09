Nürnberg (ots) - Durch einen Datenbankausfall können dieJobcenter, die als gemeinsame Einrichtung von der Bundesagentur undden Kommunen betrieben werden, bundesweit zur Zeit nicht auf dieelektronischen Akten der Kunden zugreifen. Deshalb sind Auskünfte zurGrundsicherung für Arbeitsuchende ("Hartz IV") nur eingeschränktmöglich. Die Auszahlung von bereits bewilligten Geldleistungen istdavon nicht betroffen. Kunden müssen keine Unterlagen erneuteinreichen. Es sind keine Daten verloren gegangen. Der Zugriff istvoraussichtlich erst am Freitag wieder möglich.Der Ausfall der Datenbank geht auf einen Defekt an einerSpeicherkomponente zurück, der während regulärer Wartungsarbeitenaufgetreten ist.Jeden Tag wenden sich viele Menschen telefonisch oder persönlichan die Jobcenter, um Auskünfte zu erhalten. Die Bundesagentur bittetum Verständnis, dass bis Donnerstag diese Auskünfte nur sehreingeschränkt erteilt werden können. Es wird mit Hochdruck an derBehebung der Probleme gearbeitet.Die Arbeitsagenturen (SGBIII) und Familienkassen (Kindergeld) sindnicht betroffen.Informationen zum Hörfunkservice der Bundesagentur für Arbeitfinden Sie im Internet unter www.arbeitsagentur.media.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter:www.twitter.com/bundesagenturPressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell