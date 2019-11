Ausgezeichnetes Franchisemodell von Baufi24 - Allein fünf neue Geschäftsstellen zum Jahreswechsel

Hamburg (ots) - Laut Focus Money gehört Baufi24 erneut zu "Deutschlands bestenFranchiseunternehmen" und ist Branchensieger in der Kategorie Baufinanzierungen.Sichtbar nutzen dieses Erfolgsmodell immer mehr Unternehmer und eröffnen neueBaufi24-Geschäftsstellen.So werden allein zum Jahreswechsel 2019/2020 mit Berlin Süd-West, Aachen,Darmstadt, Bremen, Magdeburg und Lüneburg fünf neue Standorte aktiviert. "Unserinternes Ziel von 35 Franchisenehmern werden wir für 2019 voll einhalten undrücken dem Ziel von 100 Geschäftsstellen bis 2025 immer näher", erklärt MichaelLorenz, Geschäftsführer des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24.de(https://www.baufi24.de/). Für das erste Halbjahr 2020 stehen bereitsEröffnungen an mehr als zehn neuen Standorten fest, viele weitere befinden sichin der Planung.Gerade ehemalige Bank-, Sparkassen- und Bausparkassenmitarbeiter nutzen dasattraktive Franchiseangebot aus dem Baukasten. Finanzexperten, die sich für eineSelbstständigkeit als Berater im Bereich der Immobilien- und Baufinanzierungentscheiden, leiten eigenständig eine Geschäftsstelle, profitieren aber voneiner etablierten Marke, organisatorischer Unterstützung, einem vorhandenenNetzwerk und kontinuierlich zugeführten Kundenanfragen. Darüber hinaus haben dieFinanzierungsberater Zugriff auf ein Vergleichssystem mit Angeboten von über 450Banken und Finanzinstituten. "Es sind noch ein paar lukrative Standorte fürGeschäftsstellen verfügbar", erklärt Lorenz. "Wir freuen uns immer über Anfragenpotenzieller Franchise-Partner." Mit Deutschlands erstem Rundum-Service fürdigitales Immobilien-Shopping hat Baufi24 sein Portfolio deutlich ausgebaut.Seit 01.11.2019 bietet der Vermittler eine schnelle und komfortable digitaleLösung an: Kunden erhalten mit nur einem Klick Zugriff auf nahezu allerelevanten Immobilienangebote.Über Baufi24Der vielfach ausgezeichnete Baufinanzierungsvermittler https://www.baufi24.de/bietet Darlehensinteressierten umfangreiche Informationen zum ThemaImmobilienfinanzierung und Ratenkredite und vergleicht die Angebote von über 450Banken sowie Kreditinstituten. 2006 gegründet, ist das Unternehmen heuteAnlaufstelle für jährlich über 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen dieBerater in den deutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer aufihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimaleFinanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlich vor Ort.Unternehmenskontakt:Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0)800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 42142 76 37 39, E-Mail: wh@hcsy.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104820/4452175OTS: Baufi24 GmbHOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell