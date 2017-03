Ausgezeichnetes Energiemanagement im ADAC (FOTO)

München (ots) -Der ADAC hat erfolgreich ein Energiemanagement-System nach DIN ENISO 50001:2011 eingeführt. Das Zertifikat gilt für den ADAC e.V., dieADAC SE und die ADAC Stiftung einschließlich aller inländischenGesellschaften mit mehr als 50 Prozent Beteiligung. Dazu wurde derVerbrauch an 69 Standorten mit insgesamt über 6.000 Mitarbeiternerhoben, analysiert und es wurden Maßnahmen beschlossen, um Energieeffizienter zu nutzen.Zu den Standorten gehören neben der ADAC-Zentrale in Münchensämtliche Pannenhilfe-Stützpunkte und Luftrettungsstationen, dasTest- und Technikzentrum in Landsberg am Lech, das ADAC PräsidialbüroBerlin, die ADAC HEMS Academy in St. Augustin, die ADAC LuftfahrtTechnik, der ADAC Truckservice in Laichingen, der Aero-Dienst, dieGesellschaft für Kommunikationsservice in Passau und dasDienstleistungs-Center Halle. Die Zertifizierung erfolgte durch dieIntechnica Cert GmbH.Ziel des ADAC ist es, der gesellschaftlichen Verantwortung imBereich Energie gerecht zu werden und zu einer nachhaltigenEntwicklung beizutragen: unter anderem durch Herstellung vonTransparenz, Ausnutzung technischer Möglichkeiten bei Anlagen,Geräten, Fahrzeugen und Gebäuden, Optimierung von Abläufen undEinstellungen sowie Sensibilisierung der Mitarbeiter.Ressourcenschonendes Arbeiten soll fester Bestandteil des täglichenHandelns werden. Der Energieverbrauch wird dabei kontinuierlichgemessen und - wo möglich - reduziert.Zu den für 2017 geplanten Maßnahmen gehören unter anderem dieUmrüstung auf LED-Beleuchtung an einigen Standorten sowie dieverbesserte Einstellung von Lüftungs- und Klimaanlagen. In derPannenhilfe werden außerdem Pilotprojekte wie die Nutzung vonElektrofahrrädern und zweier Elektro-Passats weitergeführt.Pressekontakt:ADAC SEUnternehmenskommunikationStefan SielaffTel.: 089/7676-3196E-Mail: stefan.sielaff@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell