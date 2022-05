Ausgezeichnetes Dialogmarketing: Der EDDI-Award geht an Apollo-Optik und SAP Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Frankfurt am Main (ots) -Der DDV vergibt einmal im Jahr den EDDI-Award in den Kategorien BtoC und BtoB. Nachdem die Verleihung der höchsten Auszeichnung im Dialogmarketing für Unternehmen in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt virtuell stattfinden musste, konnten die begehrten Trophäen nun zur Freude aller Beteiligten gestern Abend bei der EDDI-Night in Frankfurt, am ersten Konferenztag des DialogSummit, endlich wieder persönlich überreicht werden.Der EDDI-Award in der Kategorie BtoC geht in diesem Jahr an Apollo-Optik. Angefangen als reiner Filialist, hat sich das Unternehmen bis heute zu Deutschlands einzigem echten Omni-Channel-Händler im Bereich Optik entwickelt, der auf eine stationäre und digitale Kundenkommunikation über alle Kanäle des Dialogmarketings setzt. Die Kunden von Apollo-Optik erwarten heute immer und überall reibungslose Service-, Beratungs- und Verkaufsdialoge. Deshalb bilden für den EDDI-Gewinner Daten und eine integrierte CRM-Plattform die elementaren Bausteine einer begeisternden Customer Experience.Gewinner des EDDI in der Kategorie BtoB ist SAP Deutschland. Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt SAP Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, erfolgreicher zu sein. Die Kunden des Technologieanbieters generieren ganze 87 Prozent des weltweiten Handelsvolumens. Ein partnerschaftlicher Dialog mit den Kunden auf Augenhöhe gehört zur DNA von SAP. Das Unternehmen setzt deshalb auf dialogische Instrumente, Strategien und Maßnahmen über die gesamte Customer Journey: vom ersten Kontakt über den Vertragsabschluss und die Implementierung bis zur Beratung und dem Support seiner Kunden.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell