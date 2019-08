München (ots) - Stromsparende PCs, Recycling-Papier oderHeizenergie aus Fernwärme - Studiosus gestaltet seinen Bürobetrieb amMünchner Standort bereits seit Jahren möglichst ressourcenschonendund umweltfreundlich. Für dieses Engagement hat dasUnternehmensnetzwerk B.A.U.M. e.V. (Bundesdeutscher Arbeitskreis fürumweltbewusstes Management) Europas Marktführer bei Studienreisenjetzt ausgezeichnet: Beim Wettbewerb "Büro & Umwelt 2019" erreichteStudiosus in der Kategorie "Unternehmen bis zu 500 Mitarbeitenden"den zweiten Platz.Umweltschutz bei StudiosusStudiosus hat seit Mitte der Neunzigerjahre über 200 Maßnahmen inSachen Nachhaltigkeit im Büroalltag eingeführt. So bezieht Studiosusetwa seit Ende 2011 Ökostrom. Um den Schadstoffausstoß durchPendelfahrten zu reduzieren, bietet das Unternehmen seinenAngestellten einen finanziellen Zuschuss für den ÖffentlichenNahverkehr. Weitere Ansätze: eine möglichst energieeffizienteIT-Infrastruktur, Heizen durch Fernwärme mit guter Klimabilanz,Recyclingpapier mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" und IT-Lösungen,die das Drucken und Kopieren reduzieren. Außerdem gleicht derReiseveranstalter den gesamten CO2-Ausstoß der Katalog- undWerbemittelproduktion, von Dienstreisen, Post- und Paketversand sowieden Geschäftspapierverbrauch durch den Bau von Biogasanlagen inIndien aus.Nicht nur am Unternehmenssitz, sondern auch unterwegs auf Reisensetzt Studiosus auf Umweltschutz und soziale Verantwortung. MehrInformationen dazu gibt es hier im Nachhaltigkeitsbericht desMarktführers bei Studienreisen: https://nachhaltigkeit.studiosus.com/Über den Wettbewerb "Büro & Umwelt"Der jährlich stattfindende Wettbewerb "Büro & Umwelt" möchte aufUmweltbelastungen durch Büroarbeit aufmerksam machen. Gleichzeitigwürdigt er Firmen, die an ihren Standorten in Sachen Nachhaltigkeitmit gutem Beispiel vorangehen. Dabei gibt es fünfGewinner-Kategorien, die sich nach der Unternehmensgröße richten undauch Kommunen und Behörden miteinbeziehen. In der Kategorie"Unternehmen bis zu 500 Mitarbeitenden" belegt Studiosus 2019 denzweiten Platz hinter dem Bio-Lebensmittelhersteller AllosHof-Manufaktur. Die Schirmherrschaft des Wettbewerbs hatBundesumweltministerin Svenja Schulze übernommen. Die Preisverleihungfindet im Januar 2020 im Rahmen des "Sustainable Office"-Days auf der"paperworld"-Messe in Frankfurt statt.Nachhaltig engagiert: die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist mit 281.419.000 Euro Umsatz und 105.258 Teilnehmernim Jahr 2018 der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hoheKundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiter und ständigeInnovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualitätund Innovation sind Sicherheit auf Reisen und Nachhaltigkeit wichtigeBestandteile der Firmenphilosophie. Darunter versteht Studiosus,seinen Gästen das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen in einerökologisch vertretbaren und sozial verantwortlichen Form zuermöglichen. So stellt Studiosus beispielsweise bereits seit 2012 dieBus-, Bahn- und Schiffsfahrten der Gäste automatisch klimaneutral.Auch alle Gäste haben seit Jahren die Möglichkeit, dieTreibhausgas-Emissionen ihrer Flüge auszugleichen. ZurCO2-Kompensation finanziert Studiosus zusammen mit der gemeinnützigenStudiosus Foundation e.V. und Klimaschutzorganisationen wie myclimateBiogasanlagen in Südindien. Am Firmensitz in München sind derzeit 350Mitarbeiter beschäftigt, davon 25 Auszubildende. Zudem arbeiten 570Reiseleiterinnen und Reiseleiter für Studiosus. Gegründet wurde dasFamilienunternehmen am 12. April 1954. Internet: www.studiosus.comund www.studiosus.com/Ueber-Studiosus/NachhaltigkeitPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell