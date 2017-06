Ausgezeichneter Tierischer Urlaub! - BILD

Anlässlich der diesjährigen Verleihung des T.A.I. Werbe GrandPrix wurde das Onlineportal Tierischer-Urlaub.com von derFachjury mit Signum Laudis in Silber prämiert.Klagenfurt/Wien (ots) - Der 1980 gegründete "T.A.I. Werbe GrandPrix" (Tourismuswirtschaft Austria & International) wurde heuer zum31. Mal überreicht und zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen fürtouristische Werbemittel in den Bereichen Print, Online, Radio, TVund Multimedia-Kampagnen im deutschsprachigen Raum. Auch heuer wurdenwieder über 250 Projekte eingereicht.Eine TOP-Konkurrenz im laut Veranstalter "härtesten und fairsten"Werbepreis. Umso mehr freut es die [UPPERCUT] (http://u.at) tourismservices Uts GmbH, dass das Online-Portal [Tierischer-Urlaub.com](http://Tierischer-Urlaub.com) von der hochkarätigen Fachjury ausBranchenexperten in der Kategorie Websites Touristik mit SignumLaudis in Silber ausgezeichnet wurde.Zwtl.: Eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit!Über 8 Mio. Menschen besitzen allein in Deutschland einen Hund.Fast die Hälfte davon nimmt den Vierbeiner auch mit in den Urlaub![Urlaub mit Hund] (http://Tierischer-Urlaub.com) ist damit in denletzten Jahren zu einem absoluten Business avanciert. Ca. 75 % derUrlauber informieren und inspirieren sich im Vorfeld einerHotelbuchung online."Bei der Urlaubssuche zählen daher sowohl das Gesamtangebot, alsauch ein effizienter und kreativer Marketingmix, der bereits amBeginn der Customer Journey ansetzt und alle (Social Media) Kanälemiteinschließt.", betont Ing. Daniel Brandstätter, CEO & Founder der[UPPERCUT] (http://u.at) tourism services GmbH.Auf [Tierischer-Urlaub.com] (http://Tierischer-Urlaub.com) könnensich urlaubssuchende Hundebesitzerinnen und -besitzer sich nicht nurüber die passende Unterkunft, sondern gleich über die gesamte Regionund die dort angebotenen Aktivitäten informieren. Darüber hinauswerden maßgeschneiderte Urlaubspackages, Checklisten und vielewertvolle Tipps rund um das Thema [Urlaub mit Hund](http://tierischer-urlaub.com) angeboten.Das Urlaubsportal, das vor einem Jahr online gegangen ist,präsentiert zwischenzeitlich über 100 hundefreundliche Hotels,Ferienwohnungen und Campingplätze in ganz Europa. Hier geht's zurWebsite: [Tierischer-Urlaub.com] (http://tierischer-urlaub.com)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Tierischer-Urlaub.com - Urlaub mit Hund oder Katzeoffice@tierischer-urlaub.comEin Service & Projekt der UPPERCUT tourism services Uts GmbHpart of the UPPERCUT groupLakeside B06a9020 KlagenfurtMAIL: hello@uppercut.atWEB: http://u.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18614/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Tierischer-Urlaub.com, übermittelt durch news aktuell