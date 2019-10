Ausgezeichneter Nachwuchs: Ernst-Schneider-Preis 2019 für MDR-Volontärsprojekt (FOTO)

Leipzig (ots) -Das crossmediale Projekt "Den Daten auf der Spur" des 23.MDR-Volontärsjahrgangs gewinnt den Ernst-Schneider-Preis 2019 in derKategorie Internet. Ein TV-Beitrag des Projektes bekommt außerdemeinen Nachwuchspreis beim "Helmut Schmidt Journalistenpreis".Wie überwacht ist Deutschland? Das war die Ausgangsfrage derMDR-Volontäre des Jahrgangs 2017/2019 für ihr Datenprojekt, das inKooperation mit der Investigativ-Redaktion des MDR entstanden ist.Neben klassischen Fernseh- und Radiobeiträgen sowie Internetartikelnwurden die investigativen Recherchen der Nachwuchsjournalisten ineinem eigenen innovativen Format gebündelt, und zwar in einemdigitalen Avatar namens "Datenschützerin Data". Die virtuelleDatenschützerin gibt via Instagram-Storys Tipps, wie sich Menschen imInternet unsichtbarer machen können. Alle Ergebnisse des Projektessind zu finden unter mdr.de/datenspuren.MDR-Intendantin Karola Wille ist stolz auf die jungen Kolleginnenund Kollegen ihres Senders: "Dass dieser renommierteJournalistenpreis in einer Hauptkategorie zum ersten Mal an denjournalistischen Nachwuchs geht, ist ein Novum - und ein Beleg fürdie hervorragende Qualität unserer Ausbildung, die neben demjournalistischen Handwerk Innovationsfreude weckt und digitaleKompetenzen vermittelt.""Zehn Volontäre, acht Wochen, ein Thema - das war eine sehrintensive und zugleich sehr fruchtbare Zeit. Denn auch inhaltlichhaben wir mit diesem Projekt Neuland betreten und erstmals den grauenMarkt der Datenhändler genauer unter die Lupe genommen", freut sichder zuständige Redaktionsleiter Jörg Wildermuth über die Auszeichnungdes Gemeinschaftsprojekts.Der Volontärsjahrgang 2017/2019 - das sind: Johanne Bischoff,Sabine Cygan, Romy Heinrich, Martin Hoferick, Simon Köppl, KonstantinKumpfmüller, Jana Münkel, Alexander Polte, Wiebke Schindler undPauline Vestring. Redaktionell betreut wurden sie bei dem Projektvon Christian Bergmann und Anja Riediger.Mit dem Ernst-Schneider-Preis würdigen die Industrie- undHandelskammern Beiträge, die besonders ideenreich und verständlichgesellschaftlich relevante Themen aufgreifen und wirtschaftlicheZusammenhänge spannend vermitteln.Erfolgreich auch beim "Helmut Schmidt Journalistenpreis"Der im Rahmen dieses crossmedialen Volo-Projektes entstandeneFernsehbeitrag "Verdeckt unter Datenhändlern" von Johanne Bischoff,Sabine Cygan, Jana Münkel und Wiebke Schindler unter Redaktion vonChristian Bergmann gehört außerdem in der Kategorie Nachwuchspreis zuden drei Nominierten für diesjährigen "Helmut SchmidtJournalistenpreis". Erstmals vergibt die Jury in diesem Jahr dreiPreise, die wie der Hauptpreis mit 15.000, 10.000 und 5.000 Eurodotiert sind. Die Platzierung der Nominierten wird im Rahmen derPreisverleihung am 7. November in Frankfurt bekannt gegeben.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 6545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell