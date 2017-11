Mönchengladbach (ots) -- Studie bewertete rund 10 000 Unternehmen in Deutschland- Santander belegt dritten Platz in der BankenbrancheDie Santander Consumer Bank AG erreichte den dritten Platz bei dervon FOCUS-MONEY und DEUTSCHLAND TEST beauftragten Studie"Top-Karrierechancen" und erhält somit das gleichnamige Siegelbereits bei der ersten Teilnahme.Wissenschaftler untersuchten die 10 000 größten Unternehmen, 217davon sind der Bankenbranche zuzuordnen. Lediglich 23Finanzunternehmen erhielten das Prädikat "Top-Karrierechancen". DieSantander Consumer Bank erreichte stolze 89,5 von 100 Punkten.Doch was bedeutet das Ergebnis dieser Studie genau?Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter suchen sich ihrenArbeitgeber zunehmend sorgfältiger aus, insbesondere in Zeiten desFachkräftemangels. Soziale Faktoren wie die Vereinbarkeit von Berufund Familie, das Arbeitszeitmodell und die Mitarbeiterförderungspielen aus Bewerbersicht eine immer größere Rolle. Daher wurden inder Studie die Dimensionen Arbeitsatmosphäre,Arbeitsplatzattraktivität und Innovationskraft untersucht. Neben denUnternehmensangaben zu unterschiedlichen Karriereaspekten, nutztendie von FOCUS-MONEY und DEUTSCHLAND TEST beauftragten Forscher alsDatenquelle auch Angaben aus den Sozialen Medien und Netzwerken.Die Entwicklung am Arbeitsmarkt zeigt: Die besten Mitarbeiterbekommt - und hält - dauerhaft nur, wer Leistungen fordert, fördertund auch anerkennt. Santander beweist mit dem dritten Platz, dass dieBank ein attraktiver Arbeitgeber ist, da sie "Top-Karrierechancen"bietet.Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende Juni 2017 über ein verwaltetes Vermögen von1.650 Milliarden Euro. Santander hat weltweit etwa 131 MillionenKunden, 13.800 Filialen und rund 200.000 Mitarbeiter. 2016 erzielteSantander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eineSteigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietetPrivatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Das Institut istin Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanziererin den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch beiKonsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischenBanco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. WeitereInformationen finden Sie unter www.santander.de.Mehr Informationen finden Sie unter: http://presse.santander.deund www.santander-karriere.dePressekontakt:Franziska RexCommunications02161 690-7426Franziska.Rex@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell