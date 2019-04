Oldenburg (ots) -Bereits zum dritten Mal und zum zweiten Mal in Folge freut sichEuropas führender Fotofinisher CEWE über den TIPA World Award. Keinanderes Unternehmen der Branche konnte die internationale Jury so oftin der Kategorie "Best Photo Service" überzeugen. Nach derAuszeichnung für das CEWE FOTOBUCH 2008 sowie für die HardcoverVeredelung 2018 erhält das Unternehmen in diesem Jahr den Award fürseine sechseckigen Fotokacheln hexxas. Für CEWE ist der Award indiesem Jahr zudem eine ganz besondere Auszeichnung, weil die Idee zuden hexxas eigeninitiativ aus den Reihen der Mitarbeiter entstandenist und abteilungsübergreifend weiterentwickelt wurde.Einzigartiges Design-KonzeptDie diesjährigen Gewinner des TIPA World Awards - der begehrtestenAuszeichnung für Foto- und Imagingprodukte weltweit - stehen fest:CEWE überzeugte zum zweiten Mal in Folge mit seinenProduktinnovationen die Jury des Fotopresseverbandes "Technical ImagePress Association" - kurz TIPA. Die seit September 2018 erhältlichenund nun ausgezeichneten hexxas machen aus persönlichen Fotos einstilvolles Gesamtkunstwerk. Mithilfe der sechseckigen Fotokachelnlassen sich Collagen oder Mehrteiler im außergewöhnlichen Format inSzene setzen. Die Jury, die sich aus den Herausgebern von 30renommierten Fotomagazinen weltweit zusammensetzt, urteilteabschließend: "Wandbilder zu Hause oder im Büro erhalten mit derAnordnung aus hexxas-Kacheln ein neues Konzept. (...) Einmagnetisches Aufhängesystem ermöglicht flexible Anordnungen vonaufregenden Collagen."Gefragte IdeenDie Entwicklung von Produktinnovationen ist bei CEWE ein Thema,das sich durch alle Unternehmensbereiche zieht und bei dem viele derrund 3.900 Mitarbeiter aktiv beteiligt sind. Unter anderem bietenregelmäßige Veranstaltungen wie die Innovation Days optimalePlattformen, um Ideen abteilungsübergreifend zu entwickeln undauszuarbeiten. Auch die hexxas sind auf diese Weise entstanden. "DieAuszeichnung mit dem TIPA World Award 2019 ist daher nicht nur eineEhrung für unser Produkt, sondern für all unsere Mitarbeiter, diesich gemeinsam für die hexxas eingesetzt haben", betont CEWE-Chef Dr.Christian Friege. "Der Award zeigt uns noch einmal deutlich, welcheInnovationskraft in jedem Einzelnen von uns steckt."Mehr Informationen unter www.cewe.dePressekontakt:Christian StamerjohannsLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 441 404-5301Fax: +49 441 404-113E-Mail: presse@cewe.deOriginal-Content von: CEWE Stiftung & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell