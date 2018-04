Ausgezeichnete Medienarbeit: Veltins-Lokalsportpreis 2018 ehrt die besten Berichterstattungen (FOTO)

Meschede-Grevenstein (ots) -- Jury würdigt Preisträger in Berlin- Seit 15 Jahren journalistische Impulse honoriert- Einziger Medienpreis für LokalsportjournalismusDie Sieger stehen fest: Der Veltins-Lokalsportpreis 2018 in derKategorie "Wort" geht an Thorsten Drenkrad (MittelbayerischeZeitung), Marc-André Landsiedel (Ruhr Nachrichten Werne) und TobiasDohr (Weser Kurier). In der Kategorie "Bild" wurden Sebastian Wells(Berliner Zeitung), Sascha Fromm (Thüringer Allgemeine, OZT undThüringische Landeszeitung) und Matthias Lange (WaldeckischeLandeszeitung) für ihre Einreichungen ausgezeichnet. ThomasFritzmeier (Schongauer Nachrichten/Münchener Merkur) erhält den Preisin der Kategorie "Strategie". Bereits zum 15. Mal wurde somit dasjournalistische Engagement zur Attraktivierung derLokalsportberichterstattung in Deutschland gewürdigt und 5550 EuroPreisgeld ausgeschüttet.Über 180 Einsendungen beweisen Kreativität und IndividualitätInsgesamt sichtete die Jury dieses Jahr 185 Einsendungen undbewertete somit Beiträge aus Lokalredaktionen in ganz Deutschland."Insbesondere der Lokalsport trägt zu einer nachhaltigenLeser-Blatt-Bindung bei. Durch attraktive Konzepte kann diesesPotenzial noch weiter ausgeschöpft werden", meint Prof. Dr. JensGroße von der Fachhochschule des Mittelstandes, Hannover, bei derPreisverleihung 2018 in Berlin. Innovative und leserorientierteBeiträge gibt es unter den diesjährigen Einreichungen viele, so dassdie Auswahl der Gewinner schwerfiel. "Die prämierten Arbeiten zeigen,dass man auch im Bereich des lokalsportlichen Geschehens immer wiederneue journalistische Impulse setzen kann. Vor allem die Betrachtungvon Nischenaktivitäten oder der Mut, kritische Themen zu beleuchtenoder Alltägliches genau zu hinterfragen, bringen Vielfalt und müssenbelohnt werden", meint Jurymitglied Ulrich Biene von der Brauerei C.& A. Veltins.Wortbeiträge punkten mit Kritik und alternativen Themen118 Beiträge wurden alleine in der Kategorie "Wort" vorgelegt.Letztlich entschieden die Juroren, dass die Arbeiten von ThorstenDrenkrad, Marc-André Landsiedel und Tobias Dohr herausstechen.Thorsten Drenkrad, Leiter Lokalsport bei der MittelbayerischenZeitung (Mittelbayerischer Verlag), thematisiert in seiner Serie "DerSchiri, das Sorgenkind" ein für den Lokalsport hochaktuelles undbedeutungsvolles Thema. Der Autor überzeugt mit Facettenreichtum:Neben dem Aufzeigen allgemeingültiger Probleme, die dafür sorgen,dass immer weniger Schiedsrichter am Wochenende zur Pfeife greifen,lässt Drenkrad viele unterschiedliche Beteiligte zu Wort kommen. Aufdiese Weise bietet er dem Leser vielfältige Einblicke undBezugspunkte, die zur Aufklärung über die Problematik beitragen.Darüber hinaus lobt die Jury Drenkrads Einsatz, denSchiedsrichtermangel zu bekämpfen: "Thorsten Drenkrad macht mitseinem Beitrag nicht nur auf eine existenzielle Problematik desLokalsports aufmerksam und sensibilisiert so die Leserschaft, sondernversucht zeitgleich die Neugier für den Schiedsrichter-Job zuerwecken", lautet das Urteil der Juroren. Der zweite Platz geht indiesem Jahr an Marc-André Landsiedel, Volontär der Ruhr NachrichtenWerne (Verlag Medienhaus Lensing). "Marc-André Landsiedel beweistMut, indem er sich kritisch mit lokalsportlichen Ereignissenauseinandersetzt - hier wird deutlich gemacht, wie derFairplay-Gedanke mit Füßen getreten wird", urteilt die Jury. Inseinem Beitrag "Sittenverfall im Amateurfußball" bezieht er eineklare Position gegenüber der bedenklichen Entwicklung im Lokalsport,der zunehmend von Gewalt und Aggression durch Fans und Spielergekennzeichnet wird. Die Einreichung überzeugt die Jury insbesonderedurch ihre außergewöhnliche Optik, in der eine Landkarte alsvisueller, leserattraktiver Alarmmelder fungiert und zahlreicheBelegbeispiele des Sittenverfalls mit den entsprechenden Tatortenverknüpft werden.Tobias Dohr, Sportredakteur des Weser Kuriers (Verlag BremerTageszeitung AG), sichert sich mit seiner Reportage "Von Neuwittenbeknach Dessau", die den TV Lilienthal beim Final-4 um den deutschenFloorball-Pokal begleitet, den dritten Platz. Durch seineausgezeichnete Geschichte macht er eine nicht alltägliche Sportartfür die breite Leserschaft erlebbar. Dabei ermöglicht er dem Leser,nicht zuletzt durch den gezielten Einsatz der Zeit als Stilmittel,eine außergewöhnliche, nahezu hautnahe Erfahrung. Dohr beweise inZeiten der Digitalisierung und des Internetjournalismus, dass dasklassische Druckerzeugnis den Rezipienten mehr bieten kann als dasInternet, lobt die Jury.Bewegungsstarke und mitreißende Beiträge in der BildkategorieSebastian Wells, Fotojournalist der Berliner Zeitung (DumontVerlag), belegt in der Kategorie "Bild" mit seiner Einreichung"Tiefflieger" den ersten Platz. Das Foto zeigt eine klassischeWettbewerbssituation und spielt mit den zahlreichen Gegensätzendieser Umgebung: Die Leichtigkeit des Trampolinspringens und dieemotionale Abwesenheit der Schiedsrichter konnte Wells ebensoeinfangen wie die Kühle und Strenge der Räumlichkeiten. "Alles inallem eine perfekte Momentaufnahme, bei der Form und Inhalt stimmen.Das Foto schafft es, den Betrachter direkt in die gezeigte Szeneriezu stellen und somit ein hautnahes Gefühl zu erzeugen", begründet dieJury ihre Entscheidung.Den zweiten Platz sichert sich der Fotograf Sascha Fromm von derMediengruppe Thüringen (Thüringer Allgemeine, OZT, ThüringerLandeszeitung). "Näher dran geht es nicht", so die Juroren überFromms Sportfoto mit wirklichem Crosslauf-Charakter. Durch diedirekte Nähe am Geschehen ist es Fromms Bild gelungen, die Emotionendes Sportlers nachzufühlen und den Betrachter selbst in die gezeigteSituation zu versetzen. "Darüber hinaus trägt der Fotograf zurFörderung eines neuen Sporttrends bei und ermutigt damit andere, auchabseits der vielgezeigten und etablierten Breitensportbereiche zufotografieren", urteilen die Juroren.Auf den dritten Platz wählte die Jury den Beitrag desSportfotografen Matthias Lange (Waldeckische Zeitung). SeinSchnappschuss "Torwartballett" zeigt eine typische Lokalsportszene:Der Torwart, bereits im Flug vom Rasen abgehoben, versucht dengegnerischen Schuss abzufangen. "Die gezeigte Situation istunentschieden und bietet dem Betrachter ein hohes Maß an Spannung",begründet die Jury ihre Wahl.Innovative Interpretation der Crossmedialität begeistertIn der Kategorie "Strategie" geht der Veltins-Lokalsportpreis 2018an den Sportredakteur Thomas Fritzmeier (Schongauer Nachrichten undMünchener Merkur, Karl Motz GmbH/Zeitungsverlag Oberbayern). Inseiner Serie "Sportfutzi" portraitiert Fritzmeier Lokalsportler undihre Sportart. Ursprünglich ein Onlineangebot der SchongauerNachrichten, das regionale Sport-News, Artikel und unterhaltsameVideos rund um das Thema Sport auf den sozialen Netzwerkenveröffentlichte, interpretiert die Einreichung Crossmedialität somitinnovativ anders herum: Online etabliert, in Print weitergeführt.Neben Thomas Fritzmeier ist der 17-jährige Max Edinger Teil desSportfutzi-Teams, was die Jury als besondere medienpädagogische Notedes Beitrags bewertet. Das Serienkonzept wurde auf Grundlage vonkonkreten Wünschen der Jugendlichen aus der Region aufgebaut. Nebeneinem Emoji-Interview gehören deshalb auch ein aktueller Eventplaneroder die individuellen Musik-Playlists der vorgestellten Sportler zumfesten Bestandteil. Trotz der Orientierung an einer sehr jungenLeserschaft wirkt der Sportfutzi generationsübergreifend, indem er esschafft, die Inhalte stark an den Menschen heranzubringen. Die Jurylobt Fritzmeiers Beitrag als "innovativen Lichtblick für denLokalsportteil, der durch seine attraktive Umsetzung impulsstarkwirkt".Auszeichnung für die Gegenwart und Aufzeichnung für die ZukunftSeit nunmehr 15 Jahren zeichnet der Veltins-Lokalsportpreisherausragende journalistische, fotografische und strategischeArbeiten der Lokalsportredaktionen in ganz Deutschland aus. "DieBerichterstattung über das sportliche Engagement im direktenLebensumfeld der Menschen übernimmt die zentrale Aufgabe, dasgesellschaftlich so wichtige ehrenamtliche Engagement zu stärken.Darüber hinaus verdienen natürlich auch die reportierten sportlichenLeistungen öffentliche Anerkennung", so Martin Wieske,Geschäftsführer beim Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V. Umentsprechende Konzepte, Serien und Beiträge zu unterstützen, schreibtder Verband in Zusammenarbeit mit der Brauerei C. & A. Veltins undder Fachhochschule des Mittelstands (FHM) alljährlich denVeltins-Lokalsportpreis aus. Seit der Erstausschreibung im Jahr 2004erhielt die Jury über 2.000 Einsendungen. "Die Vielfalt der Beiträgezeigt, dass Lokalzeitungen aktuelle Themen aus den Sporthallen vorOrt aufnehmen und ihnen somit eine wichtige gesellschaftliche Rollezukommt", führt Wieske fort. Von Beginn an steht derVeltins-Lokalsportpreis dabei nicht nur für die Würdigungherausragender Arbeiten, sondern bildet auch eine nachhaltigeDokumentation der außergewöhnlichen Wort-, Bild- undStrategie-Einreichungen. "Auf diese Weise gelingt es uns, Trends undEntwicklungen festzuhalten und sie als Lern- und Ideenvorlagen in diejournalistische Branche zurückzugeben", sagt Ulrich Biene, Leiter derPresse- und Öffentlichkeitsarbeit der Brauerei C. & A. Veltins.Zur Jury des Veltins-Lokalsportpreises 2018 gehören RalfLeineweber, Chefredakteur Cellesche Zeitung, Alfred Büllesbach, VISUMAgentur für Bildjournalismus und Fotodesign, Hannover, Andreas Dach,Ressortleiter Lokalsport, Remscheider General-Anzeiger, Ulrich Biene,Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Brauerei C. & A.Veltins, und Prof. Dr. Jens Große, Fachhochschule des Mittelstands(FHM), Hannover.Pressekontakt:AnsprechpartnerUlrich Biene, Telefon: 02934 - 959 325, ulrich.biene@veltins.deWeitere Informationen der Brauerei C. & A. VELTINS im Internetverfügbar: www.bierpresse.de, www.veltins.de, www.vplus.deOriginal-Content von: Brauerei C. & A. Veltins GmbH, übermittelt durch news aktuell