Ausgezeichnete Konzepte gegen Asbest / 12. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis verliehen (FOTO)

Berlin (ots) -Am 13. November 2018 fand im Bundesministerium für Arbeit undSoziales (BMAS) in Berlin die Verleihung des 12. DeutschenGefahrstoffschutzpreises statt. Unter dem Motto "Erfolgreich gegenAsbest" zeichnete das Ministerium in fünf Kategorien innovative Ideenzum sicheren Umgang mit Asbest aus. Neben technischen Produkten undemissionsarmen Arbeitsverfahren standen auch die ThemenQualifizierung, Information und Sensibilisierung im Fokus.Die diesjährige 12. Auflage des Deutschen Gefahrstoffschutzpreiseswidmete sich unter dem Motto "Erfolgreich gegen Asbest" einemBaustoff, der bis zum Verwendungsverbot 1993 lange als "Wunderfaser"im Baubereich galt und vielfältig als Baustoff eingesetzt wurde. Bisheute werden Asbestaltlasten bei Bautätigkeiten im Bestand wieder zuTage befördert und können bei unsachgemäßer Handhabung eingesundheitliches Risiko darstellen.Um diesem Risiko zu begegnen, waren Unternehmen, Organisationenund Einzelpersonen dazu aufgerufen, innovative Konzepte einzureichen,die zum sicheren Umgang mit Asbest bei Bautätigkeiten beitragen. EineFachjury wählte die besten Einreichungen in fünf Kategorien aus undprämierte die vorbildlichen Aktivitäten und Ideen mit insgesamt10.000 EUR. Bei der Preisverleihung am 13. November 2018 im BMAS inBerlin wurden die folgenden Preisträger ausgezeichnet:- Stadt Aachen (Kategorie: Aktivitäten kommunaler Bauherren)- Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Trier (Kategorie: Aktivitätenöffentlicher Bauherren)- BIV Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks, Hadamar(Kategorie: Aktivitäten eines gesamten Handwerkszweigs)- Deconta GmbH Isselburg (Kategorie: Technische Innovation)- BG BAU und der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz(Kategorie: Aktivitäten zur Qualifizierung)BMAS Staatssekretärin Anette Kramme übergab die Preise und lobtedie Aktivitäten der Gewinner für ihr Engagement: "Die Preisträger,die aus unterschiedlichsten Bereichen stammen, haben eines gemeinsam:Sie haben vorbildliche Aktivitäten entwickelt und innovative Ideengeschaffen, um mit Asbest beim Bauen im Bestand verantwortlichumzugehen. Die Preisträger sind Beispiele für Engagement,Ideenreichtum und Veränderungsbereitschaft."Nähere Informationen zu den Preisträgern sowie zumGefahrstoffschutzpreis finden Sie im angehängten Factsheet. Eindrückevon der Preisverleihung finden Sie zeitnah unter:www.gefahrstoffschutzpreis.deDer Deutsche GefahrstoffschutzpreisDer Deutsche Gefahrstoffschutzpreis wird alle zwei Jahre vomBundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vergeben und von derBundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)organisiert. Der Preis honoriert seit über 20 Jahren unter derÜberschrift "Umgang mit Gefahrstoffen sicherer machen, Innovationenfördern" vorbildliche und wegweisende Aktivitäten zum Schutz vorGefahrstoffen.Forschung für Arbeit und GesundheitSichere und gesunde Arbeitsbedingungen stehen für sozialenFortschritt und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Die Bundesanstaltfür Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ist eineRessortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich desBundesministeriums für Arbeit und Soziales.