Ausgezeichnete Klimaschutz-Kommunen

Berlin (ots) -Die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden Arnsberg, Brühl, Moers, Neunkrichen, Sendenhorst, Siegburg und Wilnsdorf sowie Bremerhaven, Loxstedt, Sprendlingen-Gensingen und der Landkreis Emsland werden mit dem European Energy Award ausgezeichnet. Die Städte Leverkusen und Warendorf erhalten sogar den European Energy Award Gold - den Preis für ausgezeichneten Klimaschutz in der Kommune.Alle Preisträger:innen nehmen an dem European Energy Award Programm teil, einem mehrjährigen Prozess, in dem Klimaschutzmaßnahmen mit dem Ziel der Klimaneutralität systematisch geplant und umgesetzt werden. Wer im Audit mindestens 50 Prozent des maximal Möglichen erreicht hat, wird mit dem European Energy Award geehrt; wer 75 Prozent oder mehr erzielt hat, wird mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet.Die Spitzen und Klimaschutz-Verantwortenden der Kommunen nehmen den Award entgegen. Sie erhalten diesen aus der Hand von Ilga Schwidder, Geschäftsführerin der Bundesgeschäftsstelle European Energy Award und Lothar Schneider, Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW.Weitere Informationen finden Sie auf https://nicefotojournal.de/eeaNWOkt2021Hier stellen wir Ihnen auch etwa 2 Stunden nach der Veranstaltung Fotos von der Auszeichnung zum Download und zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung.Wir laden Sie herzlich ein, an der Preisverleihung teilzunehmen.Ort: Stiftung Insel Hombroich, Raketenstation Hombroich 4, 41472 NeussDatum, Uhrzeit: 28. Oktober 2021, 9:00 bis 16:00 UhrAufgrund der Pandemie bitten wir um eine Anmeldung zur Veranstaltung per Mail. Des Weiteren gilt aufgrund der aktuellen Empfehlungen der Bundesregierung zur Covid-19-Infektionslage die 2G-Regel (Vollständiger Impfschutz oder der Nachweis über eine Genesung).Pressekontakt:Bundesgeschäftsstelle European Energy Award,Franziska Vollrath,Tel. 030 3904271,fvollrath@european-energy-award.deOriginal-Content von: B.&S.U. mbH, übermittelt durch news aktuell