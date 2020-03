Ausgezeichnete Gastronomiebetriebe

Zell am Ziller (ots) - Kulinarischer Hochgenuss in Zell am ZillerGeschmäcker sind bekanntlich verschieden, aber lecker ist lecker! Zell am Zillerist nicht nur für Sport- und Actionliebhaber eine erstklassige Adresse, sondernvor allem auch für Feinspitze und kulinarische Liebhaber. Stellvertretend fürviele köstliche und regionale Gastronomiebetriebe gibt es einige mitrenommierten Auszeichnungen.Laut dem Bar & Spirit Guide Falstaff , befindet sich ?Österreichs BesteHotelbar? in diesem Jahr in Zell am Ziller. Seit 2015 gibt es für HotelierAndreas Hotter in seiner Cocktailbar im Hotel Englhof laufend Auszeichnungen vonhöchster Stelle: Eine Auszeichnung gab es vom Bar & Spirit Guide Falstaff fürden ?Innovativsten Bartender? sowie zum zweiten Mal ?Österreichs beste Hotelbar?. Neben dem Bar & Spirit Guide Falstaff gab es den Mixology Bar Award in derKategorie ?Beste Bar Österreichs? . Ausschlaggebend ist das Angebot aus rund2000 verschiedenen Spirituosen aus aller Welt. ?Für mich stehen für einenperfekten Drink immer die Zutaten im Vordergrund ? von bester Qualität, frisch,selbstgemacht und möglichst lokal?, verrät Andreas Hotter sein Erfolgsrezept.Ein weiteres Highlight im Ort bietet das Restaurant Schulhaus am Zellberg. DasRestaurant wurde vom Restaurantführer Gault-Millau mit einer Haube und 12,5 von20 Punkten ausgezeichnet sowie mit dem Wirtshausführer Weinwirt 2020. Ebenfallswird das Schulhaus im Guide A la Carte mit 75 Punkten und 2 Sternen und imFalstaff mit 85 Punkten und 2 Gabeln ausgezeichnet. Im GenießergasthausSchulhaus schmeckt man förmlich den engen Kontakt zu den Produzenten, derausgesuchte, heimische und frische Küche garantiert. Neben hervorragender Küche,bietet der Standort am Zellberg eine herrliche Aussicht über die Bergwelt deshinteren Zillertals.Regionale und internationale Spezialitäten bietet auch das Restaurant HeLeni im?Das Posthotel? in Zell am Ziller an. Es wird eine feine Auswahl an kreativen,regionalen und internationalen Gaumenfreuden geboten. Das Restaurant HeLeni wirdvom Gault Millau mit einer Haube und 12,5 von 20 Punkten sowie dem Falstaff mit82 Punkten und einer Gabel sowie A la Carte mit 2 Sternen und 70 Punktenausgezeichnet.Obmann des TVB Zell-Gerlos, Ferdinand Lechner, ist begeistert über dasvielfältige Angebot: ?Es ist schön, kulinarisch eine so breit aufgestellteRegion zu sein. Bei unseren Betrieben ist für jeden Gast das Richtige dabei. Ichbin sehr stolz, solch ausgezeichnete Betriebe und Unternehmer in unserer RegionZell-Gerlos zu haben.?TVB Zell-Gerlos Facts:Im Herzen des Zillertals auf 580 m gelegen, präsentiert sich Zell alserlebnisreicher Einstieg in die Zillertal Arena und ist der perfekte Standort,um die 530 Pistenkilometer des gesamten Zillertals zu erleben. Gerlos liegt auf1.300 m ? schneesicher, idyllisch aber zugleich Nightlife-Hotspot. Mit gratisSkibus- oder Zugverbindung erreichen Sie die umliegenden Zillertaler Skigebiete.In der Region Zell-Gerlos sorgen die längste Naturrodelbahn des Zillertals,Langlaufloipen und Winterwanderwege für Wintersportmöglichkeiten jeglicher Art ?auch abseits der Pisten ? aber stets inmitten einer beeindruckendenBerglandschaft. Bei einer Fahrt mit der Alpenachterbahn Arena Coaster ist eineExtraportion Fun und Action garantiert. Der Freizeitpark Zell bereichert dasFerienerlebnis in Zell mit einer Kunsteisbahn und Eisstockbahn, einerTennishalle sowie einer modernen Sportkegelbahn und sorgt für ein perfektesUrlaubserlebnis für die ganze Familie.Weitere Informationen rund um Zell am Ziller finden Sie unter:www.zillertalarena.comPressekontakt:ZILLERTAL ARENAZeller Bergbahnen Zillertal GmbH & Co KGRohr 23 I 6280 Zell im ZillertalSandra Biberger,B.Sc (http://B.Sc).e-mail:sandra.biberger@zillertalarena.com(mailto:sandra.biberger@zillertalarena.com)Tel: 0043/(0)5282/7165-233Weiteres Material: www.presseportal.de(https://www.presseportal.de/pm/77853/4537816)OTS: Zillertal ArenaOriginal-Content von: Zillertal Arena, übermittelt durch news aktuell