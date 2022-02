Ausgezeichnete Bonität & geringes Insolvenzrisiko: LogoEnergie erhält CrefoZert / Nur zwei Prozent der deutschen Unternehmen zertifiziert

Euskirchen (ots) -LogoEnergie wurde für das Jahr 2022 mit dem CrefoZert von der Creditreform Bonn Trier Rossen Eberhard GmbH & Co. KG ausgezeichnet. Damit bescheinigt die Wirtschaftsauskunftei dem deutschlandweit tätigen Energieversorger zum neunten Mal in Folge eine ausgezeichnete Bonität und ein geringes Insolvenzrisiko."Wir freuen uns sehr, dass LogoEnergie auch für 2022 mit dem CrefoZert ausgezeichnet wurde", sagt Christian Krebs, LogoEnergie Geschäftsführer. "In der aktuellen Ausnahmesituation am Energiemarkt wird uns damit bescheinigt, dass wir seriös und vorausschauend wirtschaften." Vor dem Hintergrund, dass Energieanbieter die Versorgung kurzfristig einstellen oder insolvent gehen, sind Verbraucher aktuell verunsichert. "Die Menschen brauchen eine sichere Energieversorgung. Mit der wiederholten Auszeichnung sorgen wir für Transparenz", weiß LogoEnergie Geschäftsführer Alessandro Lanfranconi. "Wir legen großen Wert auf einen langfristig vertrauensvollen und fairen Umgang mit unseren Privat- und Geschäftskunden. Auch das wird uns durch das CrefoZert bestätigt", so Lanfranconi weiter.Unternehmen mit tadellosem geschäftlichem Verhalten"Nur zwei Prozent der Unternehmen in Deutschland werden mit dem CrefoZert für ihre außergewöhnlich gute Bonität ausgezeichnet", sagt Bastian Hadinoto, Mitglied der Geschäftsleitung der Creditreform Bonn Trier Rossen Eberhard GmbH & Co. KG. "Wir freuen uns, dass wir LogoEnergie auch in der aktuell herausfordernden Zeit für die Energiebranche auszeichnen können und damit von unabhängiger Stelle bescheinigen, dass das geschäftliche Verhalten von LogoEnergie tadellos ist." Grundlage der Zertifizierung mit dem CrefoZert ist eine fundierte Jahresabschlussanalyse durch die Creditreform Rating AG, die durch Daten der Creditreform Wirtschaftsauskunft ergänzt wird. In einem persönlichen Managementgespräch wurden zusätzlich die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Zukunftsaussichten des Unternehmens ermittelt.Über LogoEnergieLogoEnergie ist seit 2010 auf dem Markt und beliefert Haushalte, Gewerbetreibende, Industrieunternehmen und öffentliche Einrichtungen deutschlandweit mit Ökostrom und Erdgas. Als 100-prozentiges Tochterunternehmen des regionalen Energiedienstleisters e-regio profitiert LogoEnergie aus über 80 Jahren in der Energieversorgung. Mit Blick auf die Kunden betreibt LogoEnergie eine vorausschauende und risikoarme Beschaffungspolitik.Pressekontakt:LogoEnergie GmbHIlona Schäfer (02251 708-7149)Sebastian Zimer (02251 708-7502)presse@logoenergie.deMünsterstraße 953881 Euskirchenwww.logoenergie.deOriginal-Content von: LogoEnergie GmbH, übermittelt durch news aktuell