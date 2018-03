Ausgezeichnete Ausbildung bei Santander (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -- Bank erhält das Siegel "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe"- Auszeichnung bestätigt hohe Qualität der AusbildungSantander darf sich bereits zum dritten Mal in Folge zu"Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben" zählen. Dies ist dasErgebnis der gleichnamigen Studie von DEUTSCHLAND TEST und demWirtschaftsmagazin FOCUS-Money in Zusammenarbeit mit demPersonaldiagnostiker Prof. Dr. Werner Sarges."Unsere Ausbildungsprogramme liegen uns sehr am Herzen und dieAuszeichnung belohnt das Engagement, das Santander und alleVerantwortlichen in unseren Nachwuchs stecken", so Thomas Sürth,Direktor Human Resources. "Umso mehr freuen wir uns, dass wir erneutzu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben gehören."Insgesamt wertete die Studie die Ausbildungsqualität von 20 000Unternehmen aus. In die Gesamtbeurteilung flossen dabei fünfTeilaspekte mit unterschiedlicher Gewichtung: Der Ausbildungserfolgsowie die strukturellen Daten der Ausbildung mit jeweils 24 Prozent,die Ausbildungsquote mit 20 Prozent und die Ausbildungsvergütungsowie die zusätzlichen Angebote für Auszubildende mit jeweils 16Prozent. Von den 27 teilnehmenden Kreditinstituten belegte Santandereinen hervorragenden sechsten Platz. Ein Ergebnis, das die hoheQualität der Ausbildung bei Santander unterstreicht.Mit aktuell 208 Auszubildenden ist die Bank mit Sitz inMönchengladbach einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region.Pressekontakt:Dennis NeelsenCommunications02161 690-8598Dennis.Neelsen@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell