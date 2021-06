Ausgezeichnete Ausbildung: Rutronik überzeugt in den Kategorien Ausbildung und Duales Studium

Ispringen (ots) - Seit 2017 zeichnet das Wirtschaftsmagazin Capital gemeinsam mit den Personal-Marketing-Expert*innen von Territory Embrace und der Talent-Plattform Ausbildung.de "Deutschlands beste Ausbilder" aus. Die Unternehmen, Organisationen und staatliche Einrichtungen, die 2021 eine besonders gute Ausbildung bieten konnten, werden im Oktober zum 5. Mal gekürt. Dieses Jahr steht vor allem im Zeichen der Herausforderungen der Corona-Pandemie.Bereits 2020 wurden die Ausbildungsangebote der teilnehmenden 666 Unternehmen während der Corona-Krise bewertet. Die Studie gibt eine deutschlandweite Übersicht der "Besten Ausbilder Deutschlands" nach Regionen und Berufsgruppen. Teilnahmeberechtigt sind jährlich die Unternehmen, die mindestens fünf Auszubildende oder drei duale Studierende beschäftigen.Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH erreichte 2020 in den Kategorien Ausbildung und Duales Studium jeweils 4 von 5 Sternen und zählte somit zu den ausgezeichneten Ausbildern. Besonders in den Bereichen "Ausbildungsmarketing" und "Betreuung" konnte Rutronik punkten.Durch regelmäßige Feedbackgespräche und Veranstaltungen sichert das inhabergeführte Unternehmen, dass die Auszubildenden und Studierenden gut betreut werden und jederzeit die Hilfe und Unterstützung bekommen, die sie benötigen. Auch während der Corona-Pandemie und dem vermehrten Arbeiten im Home-Office wurde stets auf die nötige Betreuung geachtet. Termine und Feedbackgespräche mit der Personalabteilung und den Ausbildungsverantwortlichen blieben bestehen und fanden regelmäßig digital statt.Die Ausbilderinnen und Ausbilder aus den Abteilungen halten mit den Azubis und Studierenden über eine Chatplattform oder telefonisch Kontakt, so dass man sich nie alleine gelassen fühlt, berichtet eine Studentin. Dies sei zwar hilfreich, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort vermisse sie aber dennoch.Im Bereich des Ausbildungsmarketings hebt sich Rutronik durch den professionellen Onboarding-Prozess hervor und bietet zudem verschiedene Benefits, wie beispielsweise Physiotherapie, Fachliteratur, Sprachkurse, Zuschüsse zu Jobtickets oder Company Bikes.Auch 2021 ist Rutronik zuversichtlich wieder zu den besten Ausbildern Deutschlands zu gehören und freut sich, trotz des positiven Feedbacks während der Pandemie, bald wieder zur Normalität im Ausbildungsalltag zurückzukehren. Bereits im Herbst wird Rutronik wieder mehr als 20 neue Auszubildende und Studierende begrüßen und plant derzeit eine umfangreiche Onboardingwoche mit spannenden Teambuildingevents.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitern im Jahr 2019 und 82 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberHead of HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deOriginal-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuell