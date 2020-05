Ausgezeichnet von Focus Money und ServiceValue / PAYBACK App ist eine der kundenfreundlichsten Apps in Deutschland (FOTO)

München (ots) - Die PAYBACK App zählt zu den beliebtesten und kundenfreundlichsten Apps Deutschlands und darf sich mit dem Prädikat "Beste App" schmücken. Dies ergab eine aktuelle Studie der Zeitschrift "Focus Money" zusammen mit der Beratungsgesellschaft Service Value. Analysiert wurden über 400 Apps aus knapp 50 unterschiedlichen Branchen und Kategorien, an der Untersuchung nahmen rund 85.000 Nutzer teil. "Wir freuen uns sehr über eine weitere Auszeichnung für unsere App. Die mobile Bündelung vieler PAYBACK Services überzeugt bereits ein Drittel unserer über 31 Millionen Kunden in Deutschland, weil die App praktisch, einfach und sicher ist und einen spürbaren Mehrwert bringt", so Michael Eichhorn, Director Digital POS und PAY.Eichhorn bestätigt in Zeiten von Corona einen weiteren Shift von der PAYBACK Karte zur App und eine verstärkte Nutzung der mobilen Zahlungsfunktion PAYBACK PAY. "Noch nie war kontaktloses Punktesammeln und Bezahlen so sinnvoll und so gefragt", so der PAYBACK Experte. PAY ist laut einer Umfrage der Deutschen Bundesbank die am häufigsten verwendete mobile Payment Funktion in Deutschland. Als Dankeschön für das rücksichtsvolle Verhalten der Kunden an der Kasse, gibt es bei der Nutzung von PAY noch bis zum 31. Mai die doppelten Basispunkte auf den gesamten Einkauf.Bei der Studie von Focus Money und Service Value war vor allem die Zufriedenheit mit der Nutzung der App sowie die jüngsten Kunden-Erfahrungen mit ihr ausschlaggebend. In der Kategorie "Bonusprogramme" konnte sich PAYBACK gegen das Vielfliegerprogramm Miles & More sowie die DeutschlandCard durchsetzen.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 90 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wird aktiv von 10 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.Pressekontakt:Nina PurtscherDirector Corporate Communications & Public RelationsPAYBACK GmbHTheresienhöhe 1280339 München+49 (0) 89 997 41 - 206nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.netPAYBACK.defacebook.com/PAYBACKtwitter.com/Presse_PAYBACKWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/102404/4589622OTS: PAYBACK GmbHOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell