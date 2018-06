Ausgezeichnet und unverändert auf Wachstumskurs / Fertighaus-Hersteller Bien-Zenker GmbH freut sich über Preise und Gewinne

Schlüchtern (ots) - Erfolg zieht Erfolg nach sich: Bei derVerleihung der renommierten Plus X Awards am gestrigen Dienstag inBonn hat die Bien-Zenker GmbH neben mehreren Produktauszeichnungenden Sonderpreis "Nachhaltigkeit" entgegennehmen dürfen. "Der Gewinnder begehrten Innovationspreise rundet ein äußerst erfolgreicheserstes Halbjahr ab", erklärt Jürgen Hauser, Geschäftsführer derBien-Zenker GmbH. Mit den Auszeichnungen für "NachhaltigesEngagement" und als "Innovatives Unternehmen" durch FOCUS MONEY, diePrämierung der Marke Bien-Zenker als "Deutschlands Kundenchampion"durch das F.A.Z.-Institut sowie Gold- und Silber-Platzierungen fürdie beiden Marken Living Haus und Bien-Zenker beim "DeutschenTraumhauspreis 2018" und beim "Musterhaus Report 2018" konnte dieBien-Zenker GmbH zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungenverbuchen."All diese Auszeichnungen belegen, dass es Bien-Zenker gelungenist, die beiden Marken und auch das Gesamtunternehmen für weiteresWachstum aufzustellen und dabei unsere hohen Standards in Bezug aufBeratungs-, Service- und Fertigungsqualität zu erfüllen", freut sichHauser. Damit knüpft das Unternehmen an ein erfolgreiches Jahr 2017an: Mehr Häuser, mehr zufriedene Kunden, mehr Umsatz. Das ist dieBilanz des Gesamtunternehmens für das vergangene Jahr. DerGesamtumsatz der Bien-Zenker Gruppe, die zu den führendenFertighausanbietern in Europa zählt, war 2017 im Vergleich zumVorjahr um 12,4 Prozent von rund 137 Millionen Euro auf 154 MillionenEuro angewachsen und auch die Profitabilität konnte gesteigertwerden. Die Geschäftsführung sieht daher für das Gesamtjahr 2018beste Aussichten für eine weitere positive Entwicklung."Wir haben uns große Ziele gesetzt, als wir vor zwei Jahren eineReihe von Projekten zur Modernisierung des Unternehmens und seinerStrukturen gestartet haben", sagt Hauser. Weitere Indikatoren, dieHauser zuversichtlich stimmen, sind unter anderem die imBranchenvergleich sehr kurzen Lieferzeiten sowie der weitere Ausbaudes Vertriebsnetzes der beiden Marken - insbesondere die Expansionvon Living Haus in den Markt Österreich.Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt mit über 600 Mitarbeitern und einemUmsatz von rund 154 Millionen Euro zu den größtenFertighausherstellern in Europa. Mehr Infos und Bilder:www.bien-zenker.de/pressePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuell