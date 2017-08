Ausgezeichnet! Das sind die erfolgreichsten Online-Jobbörsen - ermittelt aus über 33.000 Arbeitgeber- und Bewerberstimmen

Hamburg (ots) - Mehr als 23.000 Bewerber und über 10.000Arbeitgeber bewerten ihre Zufriedenheit mit Online-Jobbörsen unterJobboersencheck.de. Als Testsieger in verschiedenen Kategorien gehenhervor: Jobware, StepStone, Regio-Jobanzeiger, Jobvector,Empfehlungsbund, Gigajob, Azubiyo, Unicum, Kimeta, Glassdoor,Aerzteblatt.de/aerztestellen und Stellenwerk.Regelmäßig jährlich ermittelt die PROFILO Rating-Agentur GmbH mitJobboersencheck.de, dem kostenlosen Bewertungs- und Vergleichsportalfür Online-Jobbörsen in Deutschland, die besten Jobbörsen inverschiedenen Kategorien.Die Ergebnisse zum Stichtag, dem 10.08.2017, im Einzelnen:GENERALISTEN:Höchste Zufriedenheitswerte von Arbeitgebern und Bewerberngleichermaßen erhalten die generalistischen Online-Jobbörsen Jobware,StepStone, Jobstairs und Regio-Jobanzeiger. Bei diesen Jobbörsentreffen Arbeitgeber auf die passenden Bewerber und Bewerber auf diepassenden Jobangebote.Das Arbeitgeber-Bewertungsportal Glassdoor fällt als Newcomer imRanking der Bewerber auf und sichert sich sofort im Small-Cluster diePoleposition. Kununu, das Tochterunternehmen von Xing, schafft esdagegen nur auf einen undankbaren 4. Rangplatz.SPEZIALJOBBÖRSEN:Die auf Naturwissenschaftler, Mediziner, Informatiker undIngenieure spezialisierte Jobbörse Jobvector liegt in der Kategorieder Spezialjobbörsen auf dem 1. Rang, gefolgt von Yourfirm, einerspezialisierten Jobbörse für den Mittelstand und die HiddenChampions. Im Small-Cluster der Arbeitgeber präsentiert sichEmpfehlungsbund.de auf dem vorderen Platz und das Portalaerzteblatt.de/aerztestellen.de punktet bei Bewerbern.Studenten, Absolventen und Young Professionals zeigen sichgegenüber Arbeitgebern uneins. So vergibt die junge ZielgruppeBestnoten für Stellenwerk, Staufenbiel Institut und e-fellows.net.Arbeitgeber hingegen wählen Unicum als Testsieger, vor Absolventa undStaufenbiel Institut.Schüler und Auszubildende suchen gleichermaßen in den vonArbeitgebern genutzten und bestbeurteilten Online-Jobbörsen: Azubiyo,vor Aubi-plus und Ausbildung.de.JOBSUCHMASCHINEN:Als beste Jobsuchmaschinen zählen Kimeta, Indeed und Gigajob.Weitere Ergebnisse im tabellarischen Überblick finden Sie hier:https://jobboersencheck.de/pressemitteilungen/8Pressekontakt:Jobboersencheck.de ist eine Marke derPROFILO Rating-Agentur GmbHTremsbütteler Weg 3122941 BargteheideUte StümpelTelefon 04532 - 267 097E-Mail: ute.stuempel@profilo.deOriginal-Content von: PROFILO Rating-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell