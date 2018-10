Ausgezeichnet: Die besten Arbeitgeber für IT-Fachkräfte

Hamburg (ots) - Steigender Fachkräftemangel lässt Unternehmen umIT-Spezialisten buhlen - Studie zeigt, welche Firmen Informatikerndie attraktivsten Arbeitsbedingungen bietenWas haben Jägermeister, die Techniker Krankenkasse, Adidas und dasBundeskartellamt gemeinsam? Sie alle bieten IT-Fachkräften die bestenArbeitsbedingungen und Karriere-Aussichten in ihrer jeweiligenBranche. Das hat das Institut für Management- undWirtschaftsforschung (IMWF) mithilfe einer kombinierten Fragebogen-und Social-Listening-Analyse im Auftrag von Focus und Focus Money fürden Deutschlandtest herausgefunden. Untersucht wurden die nachMitarbeiteranzahl größten 17.500 Unternehmen mit Sitz in Deutschlandim Hinblick auf die Arbeitsbedingungen und Karrierechancen fürMitarbeiter aus IT-Berufen sowie ihre Reputation in den BereichenDigitalisierung, Karriere und Gehalt. 368 Firmen aus 129unterschiedlichen Branchen, die dabei am besten abschnitten, wurdendafür mit dem Siegel "Top-Karrierechancen für IT-Spezialisten"ausgezeichnet.Anhand des Siegels können IT-Fachkräfte auf Jobsuche leichtererkennen, bei welchen Arbeitgebern sie das für sie besteArbeitsumfeld finden. Denn der Fachkräftemangel im BereichInformationstechnologie stellt sie vor eine besonders große undunübersichtliche Auswahl an Stellenangeboten: Im zweiten Quartal 2018blieben monatsdurchschnittlich 43.590 Stellen für Informatikerberufeunbesetzt. Damit warten im IT-Bereich jetzt 2.240 Arbeitsplätze mehrals noch Anfang des Jahres darauf, ausgefüllt zu werden. Derzeitstehen rechnerisch jedem Arbeitslosen mit einer IT-Ausbildung 5,66offene Stellen gegenüber.Top-Branchen für Informatik-Fachkräfte: IKT und MaschinenbauDie meisten Unternehmen mit Top-Karrierechancen fürIT-Spezialisten in einer Branche finden sich naturgemäß unter IT- undKommunikationstechnolgie-Dienstleistern. Die aus der 1980 gegründetenmsg software GmbH hervorgegangene msg Group führt hier ein Feld von25 ausgezeichneten Unternehmen an, zu dem auch bekannte Namen wieSAP, Google und Xing gehören. Dicht dahinter folgt dieMaschinenbaubranche, aus der sich 20 Unternehmen ein Siegelverdienten. Als Branchenprimus erweist sich hier der bereits 1779gegründete Technologiekonzern Kurtz Ersa aus Kreuzwertheim.Informatiker können auch mit AlkoholDa im Zeitalter der Digitalwirtschaft letztlich jede Branche aufInformationstechnologie angewiesen ist, sind IT-Fachkräfte bei ihrerSuche nach Top-Arbeitsplätzen nicht auf Technologie-Unternehmenbeschränkt. Beste Karriereaussichten finden sie zum Beispiel auchbeim Hersteller des weltbekannten Kräuterlikörs Jägermeister, derBranchenbester im Bereich Alkoholische Getränke ist, oder derBaumarkt-Kette Bauhaus. Unter den deutschen Flughäfen führt derHelmut-Schmidt-Flughafen Hamburg vor München, Hannover-Langenhagenund dem Frankfurter Fraport. Im Bereich Versandhandel rangiert derTraditionsbetrieb Baur noch vor dem deutschen Zweig von Amazon.Ebenfalls mit dem Siegel "Top-Karrierechancen für IT-Spezialisten"ausgezeichnet wurden die Stadtwerke Konstanz und dieAsklepios-Kliniken.HintergrundinformationenFür die Siegel-Studie "Top-Karrierechancen für IT-Spezialisten"wurden die 17.500 nach Mitarbeiteranzahl größten Unternehmen mit Sitzin Deutschland untersucht . Mithilfe eines an die Unternehmenverschickten Paper-Pencil-Fragebogens ermittelten Analysten desIMWF, wie hoch der Anteil der IT-Fachkräfte in der Belegschaft derjeweiligen Betriebe ausfällt und inwieweit Neuanstellungen geplantsind. Ebenfalls wurde untersucht, ob die Firmen über einen ChiefTechnical Officer (CTO) verfügen und wie stark sie dieWeiterqualifizierung ihrer Angestellten fördern. Parallel dazu wurdedie Online-Reputation der betrachteten Unternehmen in Bezug aufDigitalisierung, Karriere und Gehalt mithilfe einerSocial-Listening-Analyse untersucht. Im ersten Schritt derDatenerhebung durchsuchte der Studienpartner Ubermetrics Technologiesdas Internet inklusive Social Media (insgesamt 350 Millionenöffentliche Online-Quellen) nach relevanten, öffentlichen Beiträgen,in denen die Unternehmen genannt wurden. 1,8 Millionen Fundstellenaus dem Erhebungszeitraum vom 1. August 2017 bis zum 31. Juli 2018wurden schließlich an Beck et al. Services übermittelt und dortmittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz (neuronale Netze)analysiert, den Themenfeldern zugeordnet und einer Sentiment-Analyseunterzogen. Die Ergebnisse beider Erhebungen wurden zusammengefasstund branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punktenabgebildet. Der jeweilige Branchensieger erhält 100 Punkte und setztdamit den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmeninnerhalb seiner Branche. Für das Siegel "Top-Karrierechancen fürIT-Spezialisten" qualifizierten sich diejenigen Unternehmen, diedabei mindestens 75 Punkte erreichen und im Beobachtungszeitraum derSocial-Listening-Analyse mindestens 20 Mal in den ausgewertetenOnline-Quellen genannt wurden.Die Zahlen zum Arbeitsmarkt für Informatikberufe entstammen demIngenieurmonitor, den das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) imAuftrag des VDI vierteljährlich erstellt.IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass dieErgebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen fürEntscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichendePraxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt dieUnterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmenoftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesemHintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontaktezwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die anfundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemeninteressiert sind.Dieses Netzwerk wird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Erhat als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Mummert Consultingvielfältige Erfahrungen mit der Umsetzbarkeit vonForschungsergebnissen in der Managementpraxis gesammelt und hat essich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischen Wissenschaft undWirtschaft zu initiieren.Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich dasIMWF über Ihre Nachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wirderwartet, nachweislich praxisorientierte Forschung leisten zu wollen.Im Gegenzug hierzu obliegt es den eingebundenen Unternehmen,relevante Fragestellungen zu formulieren und die Freiräume für dieAufarbeitung dieser Themen zu gewährleisten Weitere Informationenfinden Sie unter www.imwf.dePressekontakt:Dr. Mathias OldhaverIMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbHTelefon: +49 (0) 40 253 185 - 140info@imwf.deOriginal-Content von: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell