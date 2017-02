Ausgezeichnet: Die besten Arbeitgeber in NRW 2017

Köln / Düsseldorf (ots) - Die Gewinner des Landeswettbewerbs«Beste Arbeitgeber in NRW 2017» stehen fest. 38 Unternehmen allerGrößen und Branchen wurden vom Great Place to Work® Institut undseinen Partnern jetzt für ihre besondere Qualität als Arbeitgeberausgezeichnet. Insgesamt bescheinigen 83 Prozent der Mitarbeitendender Preisträger ihrem Unternehmen eine gute und attraktiveArbeitsplatzkultur; in durchschnittlichen Unternehmen in Deutschlandist dies nur zur Hälfte der Fall (56%).«Beste Arbeitgeber in NRW 2017» - Die Top-Platzierungendifferenziert nach GrößenklassenDie Spitzenplätze in der Kategorie der großen Unternehmen mit über500 Beschäftigten belegen in diesem Jahr der DüsseldorferPersonaldienstleister DIS AG (Platz 1), der MedizintechnikherstellerMedtronic aus Meerbusch (2), die Sparkasse Neuss (3), derCaritasverband Olpe (4) und der Versicherungskonzern ProvinzialNordWest aus Münster (5).Bei den mittleren Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitendenplatzierten sich ganz vorn das gemeinnützige Altenpflege-UnternehmenSt. Gereon Seniorendienste aus Hückelhoven (Platz 1), derHR-Softwarespezialist Perbit Software aus Altenberge (2) und dasIT-Beratungshaus Convista Consulting aus Köln (3). Es folgen diedeutsche Niederlassung des Haushalts- und ReinigungsmittelherstellerSC Johnson aus Erkrath (4) und der Shopsystem-Hersteller Shopware ausdem westfälischen Schöppingen (5).Preisträger in der Kategorie der kleinen Unternehmen mit 10-49Beschäftigten sind das Düsseldorfer Büro der ManagementberatungBaringa Partners (Platz 1), der Krankenhausberatungsspezialist GSGConsulting aus Dortmund (2), der Bauwerksabdichtungsexperte Isotecaus Kürten (3), der Münsteraner IT-Dienstleister Agolution (4) unddas Lukas Hospiz Herne (5).Die komplette Liste «Beste Arbeitgeber in NRW 2017» mit allenausgezeichneten Unternehmen ist hier abrufbar:http://www.greatplacetowork.de/beste-arbeitgeber-in-nrw-2017Insgesamt beteiligten sich 167 Unternehmen aller Größen undBranchen am aktuellen Landeswettbewerb «Beste Arbeitgeber in NRW2017» (Vorjahr: 156). Die Unternehmen stellten sich freiwillig aufden Prüfstand des unabhängigen Great Place to Work® Instituts und demUrteil ihrer Beschäftigten. 38 Unternehmen erfüllten dieAuszeichnungskriterien und schafften den Sprung auf die aktuelleBesten-Liste.Partner der 2015 ins Leben gerufenen Great Place to Work®Landesinitiative «Beste Arbeitgeber in NRW» sind der Bundesverbandmittelständische Wirtschaft (BVMW) und Das Demographie Netzwerk e. V.(ddn). Medienpartner sind das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche.Gute Arbeitplatzkultur zahlt sich aus"Der Nutzen einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur istvielfach belegt", sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beim GreatPlace to Work® Institut in Köln. "Ausgezeichnete Arbeitgeber weisenein deutlich höheres Engagement der Mitarbeitenden auf, profitierenvon einem um bis zu 50 Prozent geringeren Krankenstand und von bis zudreifach höheren Bewerberquoten. Im Ganzen sind diese wirtschaftlichdeutlich erfolgreicher und innovationsstärker."Bewertungsgrundlagen und weitere HintergrundinformationenVorausgegangen waren den Auszeichnungen von «Beste Arbeitgeber inNRW 2017» ausführliche Mitarbeiterbefragungen in den am Wettbewerbteilnehmenden Unternehmen sowie eine Befragung des Managements zuförderlichen Maßnahmen der Personalarbeit.Die anonym durchgeführte Mitarbeiterbefragung umfasst über 60Einzelfragen. Im Mittelpunkt stehen dabei zentrale Arbeitsplatzthemenwie Fairness und Vertrauen in der Zusammenarbeit, Führungsqualität,persönliche Anerkennung und Wertschätzung, berufliche Unterstützungund Entwicklung, Partizipationsmöglichkeiten, betrieblicheGesundheitsförderung, Work-Life-Balance, Identifikation mit derArbeit, Bindung an den Arbeitgeber und Weiterempfehlungsbereitschaft.Die besten Arbeitgeber werden auf Basis von Durchschnittswerten undBenchmarks des gesamten Teilnehmerfeldes ermittelt. Das unmittelbareUrteil der eigenen Mitarbeitenden der Unternehmen macht zwei Drittelder Gesamtbewertung aus.Der Wettbewerb «Beste Arbeitgeber in NRW» fand bereits zum zweitenMal statt. Ziel der 2015 ins Leben gerufenen Great Place to Work®Initiative ist es, die Arbeitgeber in NRW bei der Entwicklung einervertrauensvollen und begeisternden Arbeitsplatzkultur zu fördern, undden gesamten Wirtschaftsstandort und seine Unternehmen durch eineigenes Qualitätssiegel für Arbeitsplatzqualität undArbeitgeberattraktivität zu stärken. Dach des Landeswettbewerbs«Beste Arbeitgeber in NRW» ist der bundesweite Great Place to Work®Wettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber». Dieser wird bereits seit2002 jährlich durchgeführt; die aktuellen Gewinner werden am 16. März2017 in Berlin ausgezeichnet.Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglichZum Folgewettbewerb «Beste Arbeitgeber in NRW 2018» können sichinteressierte Arbeitgeber ab sofort anmelden unter:www.greatplacetowork.de. Mitmachen können Unternehmen aller Branchenund Größen (ab 10 Beschäftigten) sowie Non-Profit-Organisationen undöffentliche Arbeitgeber jeder Art. 