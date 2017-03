Ausgezeichnet: Die besten Arbeitgeber der ITK-Branche 2017

Hannover / Köln / München (ots) - Die Gewinner des aktuellen GreatPlace to Work® Wettbewerbs «Beste Arbeitgeber in der ITK 2017» stehenfest. 65 ITK-Unternehmen wurden jetzt auf der CeBIT 2017 für ihrebesondere Qualität und Attraktivität als Arbeitgeber ausgezeichnet;differenziert nach fünf Größenklassen. Spitzenreiter des aktuellenRankings der besten Arbeitgeber der ITK-Branche sind in diesem Jahrder Softwaredienstleister Vector Informatik aus Stuttgart und - alleaus München - der Softwarehersteller Adobe Deutschland, dieIT-Beratung MaibornWolff, die Softwarefirma QAware und dieIT-Beratung Pentland Firth Software (jeweils Platz 1 in ihrenGrößenklassen).Insgesamt hatten sich 126 ITK-Unternehmen mit rund 25.000Beschäftigten an der aktuellen Runde des bundesweiten Wettbewerbs«Beste Arbeitgeber in der ITK 2017» beteiligt. Sie stellten sichfreiwillig auf den unabhängigen Arbeitgeber-Prüfstand und demrepräsentativen Urteil ihrer eigenen Mitarbeitenden. 65 Unternehmenerfüllten die Auszeichnungskriterien und platzierten sich auf derdiesjährigen Beste-Arbeitgeber-Liste der ITK-Branche.Komplette Liste «Beste Arbeitgeber ITK 2017» mit allenausgezeichneten Unternehmen(PDF): https://goo.gl/12ZPqLFotos der Preisverleihung vom 20. März 2017 auf der CeBIT inHannover: https://goo.gl/yldbvyGemeinsame Initiatoren des 2012 ins Leben gerufenenBranchenwettbewerbs «Beste Arbeitgeber in der ITK» sind dasForschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work®, derDigitalverband Bitkom und die Fachzeitschrift Computerwoche. DieAuszeichnung der besten Arbeitgeber der ITK-Branche fand bereits zum5. Mal statt (jährlich seit 2013). Dachwettbewerb ist derbranchenübergreifende Wettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber»,dessen diesjährige Gewinner kürzlich in Berlin ausgezeichnet wurden.Das zeichnet die Gewinner des Wettbewerbs «Beste Arbeitgeber inder ITK 2017» aus91 Prozent der Beschäftigten der ausgezeichneten Unternehmen sagenbeispielsweise, ihre Firma sei im Ganzen ein sehr guter Arbeitsplatz;in "normalen" ITK-Unternehmen tun dies hierzulande lediglich 71Prozent. Auch in puncto kompetentes Führungsverhalten (85% vs. 62%),ausreichende Anerkennung guter Arbeitsleistungen (78% vs. 44%), guteUnterstützung der beruflichen Entwicklung (79 % vs. 47%), aktivebetriebliche Gesundheitsförderung (77% vs. 38%), gemeinsam an einemStrang ziehen (83 % vs. 50%) und als Mitarbeitender gerne zur Arbeitkommen (88% vs. 61%) - sowie in vielen weiteren Bereichen derArbeitsplatzkultur - liegen «Beste Arbeitgeber in der ITK 2017» weitüber dem Branchendurchschnitt. Die Bestwerte der topplatziertenITK-Unternehmen liegen sogar noch höher.Daher auch wenig verwunderlich: 87 Prozent der Angestellten derdiesjährigen Wettbewerbssieger sind bereit, ihr eigenes Unternehmenals Arbeitgeber weiterzuempfehlen; bei "durchschnittlichen"Arbeitgebern der ITK-Branche ist dies nur zu 62 Prozent der Fall."Die Auszeichnung steht für besondere Leistungen der Unternehmenbei der Gestaltung einer wertebasierten Arbeitsplatzkultur, die voneinem hohen Maß an Vertrauen, Wertschätzung, Unterstützung, Stolz undTeamgeist in der Zusammenarbeit geprägt ist", sagt Andreas Schubert,Geschäftsführer beim deutschen Great Place to Work® Institut. "Guteund attraktive Arbeitgeber der ITK-Branche profitieren von stärkererMotivation und Bindung ihrer Mitarbeitenden, von signifikantniedrigeren Krankenständen und geringeren Fluktuationsraten.Insgesamt sind diese innovationsstärker und wirtschaftlicherfolgreicher und haben zudem auch deutliche Vorteile bei derGewinnung neuer Fachkräfte und Nachwuchstalente."Überblick zu «Beste Arbeitgeber in der ITK 2017»:https://goo.gl/ZX1nDqWeltweit größte Arbeitgeberuntersuchung ihrer Art -Bewertungsgrundlagen und HintergrundDie Untersuchungen von Great Place to Work® zur Qualität undAttraktivität von Arbeitgebern sind national wie international diegrößten und bedeutendsten ihrer Art. Sie messen mit zuverlässigen,transparenten und vergleichbaren Maßstäben. Bewertungsgrundlage imoffenen Branchenwettbewerb «Beste Arbeitgeber in der ITK» sindrepräsentative Mitarbeiterbefragungen zur erlebtenArbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität in denteilnehmenden Unternehmen sowie eine Befragung des Managements zuförderlichen Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit (KulturAudit).Die unter Anonymitätsschutz durchgeführten Mitarbeiterbefragungenumfassen über 60 Einzelfragen zu zentrale Arbeitsplatzthemen wie:Glaubwürdigkeit und Fairness der Führung, Vertrauen und Teamgeist inder Zusammenarbeit, persönlich erlebte Wertschätzung, Partizipationund Teilhabe, Förderung der beruflichen Entwicklung,Chancengleichheit, Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben,Gesundheitsförderung, Identifikation mit der Arbeit und demUnternehmen insgesamt sowie Bindung an den Arbeitgeber.Im Rahmen des Kultur Audits werden die Maßnahmen der Unternehmenzur Förderung und Unterstützung der Beschäftigten beurteilt(Sozialleistungen, Weiterbildungsangebote, Unterstützung derVereinbarkeit von Beruf & Familie, soziale Integration, betrieblicheGesundheitsförderung etc.).Die beiden international validierten Benchmarking-Instrumentewerden im Verhältnis von 2:1 gewichtet; das unmittelbare,repräsentative Urteil der Beschäftigten der Unternehmen steht also imVordergrund. Die im Gesamtvergleich besten Unternehmen erhalten dasinternational anerkannte Great Place to Work® Qualitätssiegel.Unabhängig von einer Platzierung unter den besten Arbeitgebern erhältjedes teilnehmende Unternehmen im Rahmen der Benchmark-Befragung einedifferenzierte Standortbestimmung mit wichtigen Vergleichsdaten undImpulsen für die kontinuierliche Weiterentwicklung als guter undattraktiver Arbeitgeber.Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglichZum Folgewettbewerb «Beste Arbeitgeber in der ITK» können sichinteressierte Unternehmen ab sofort anmelden unter:www.greatplacetowork.de. Mitmachen können ITK-Unternehmen allerGrößen und jeder Art (Mindestgröße: ab 10 Beschäftigte inDeutschland). Die Teilnahme an den Benchmark-Befragungen ist auchohne Wettbewerbsteilnahme möglich (Teilnahme außer Konkurrenz).Darüber hinaus ist eine Teilnahme an den verschiedenenländerspezifischen Wettbewerben von Great Place to Work® möglichsowie am branchenübergreifenden Dachwettbewerb «Deutschlands BesteArbeitgeber» (Teilnahme Unternehmen ab 50 Beschäftigte).Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- undBeratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit beider Entwicklung einer vertrauensvollen und leistungsstarkenArbeitsplatzkultur unterstützt. Glaubwürdige und faire Führung,aktive Förderung und Unterstützung der Mitarbeitenden sowie eine inhohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägte Zusammenarbeitsteht dabei im Mittelpunkt.Neben individuellen Analyse- und Beratungsangeboten zurStandortbestimmung und Weiterentwicklung der Arbeitsplatzqualität undArbeitgeberattraktivität, ermittelt das Institut im Rahmen offenerüberregionaler, regionaler und branchenspezifischerBenchmark-Wettbewerbe in Zusammenarbeit mit namhaften Partnernregelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeitvor. Das deutsche Great Place to Work® Institut wurde 2002 gegründetund beschäftigt am Standort Köln 80 Mitarbeitende.Weitere Informationen: www.greatplacetowork.de.Kontakt: Great Place to Work® Deutschland, Hardefuststraße 7,50677 Köln, Telefon: 0221 - 93 33 5-0, E-Mail:info@greatplacetowork.dePressekontakt:Kommunikations- und PressebüroAnsgar MetzHaselbergstraße 1950931 KölnT +49 177 295 38 00E-Mail: ansgar.metz@email.deOriginal-Content von: Great Place to Work? Institut Deutschland, übermittelt durch news aktuell