Ausgezeichnet: Die besten Arbeitgeber in Hessen 2018

Frankfurt/Main (ots) - Die Preisträger des Landeswettbewerbs«Beste Arbeitgeber in Hessen 2018» stehen fest. 18 große, mittlereund kleinere Unternehmen wurden jetzt für ihr besonderes Engagementbei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsplätze für dieBeschäftigten gewürdigt. Zuvor hatten sich diese dem Urteil dereigenen Mitarbeitenden und einem Benchmarking mit anderen Unternehmengestellt. Die Auszeichnungen wurden auf dem BVMW-Jahresempfang 2018in Frankfurt vom Great Place to Work Institut und dem BVMW Hessenfeierlich überreicht.Die Preisträger des Wettbewerbs «Beste Arbeitgeber in Hessen 2018»- differenziert nach vier GrößenklassenDie Spitzenplätze in der Kategorie der Großunternehmen mit über1.000 Beschäftigten belegen in diesem Jahr die ING-Diba aus Frankfurt(Platz 1) sowie Dell Technologies aus Schwalbach (2). Bei denmittelgroßen Unternehmen mit 251 bis 1.000 Mitarbeitende erreichenProcter & Gamble Service aus Schwalbach (Platz 1), die Schön KlinikBad Arolsen (2) und die Klinik Hohe Mark (3) die Top-Platzierungen.In der Größenklasse der Unternehmen mit 50 bis 250 Beschäftigtenliegen das Pharmaunternehmen Pascoe Naturmedizin aus Gießen (Platz1), die auf den Finanzsektor spezialisierte UnternehmensberatungCofinpro aus Frankfurt (2) sowie der Bad HomburgerFinanz-Softwareanbieter Simcorp (3) ganz vorn.Die vorderen Plätze bei den kleinen Unternehmen mit weniger als 50Beschäftigten belegen der IT-Berater Ponturo Consulting (Platz 1),der Softwareentwickler IT Frankfurt (2) und dieIT-Unternehmensberatung CRM Partners (3) aus Frankfurt.Durchschnittlich bescheinigen vier Fünftel (81%) der Beschäftigtender aktuellen Preisträger ihrem eigenen Unternehmen eine hoheQualität und Attraktivität als Arbeitgeber. Zum Vergleich: in´normalen` Unternehmen in Deutschland tut dies nur rund jeder zweiteMitarbeitende (56%).Die komplette Liste «Beste Arbeitgeber in Hessen 2018» mit allen18 ausgezeichneten Unternehmen findet sich hier:https://goo.gl/nonTnNFotos der Prämierungsveranstaltung vom 9. März 2018 in derAllianz-Zentrale in Frankfurt können hier abgerufen werden:https://www.flickr.com/photos/130810146@N06/sets/72157693369881715Der erstmals durchgeführte Great Place to Work Landeswettbewerb«Beste Arbeitgeber in Hessen» wird künftig jährlich durchgeführt.Dach ist der bundesweite Wettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber»,der bereits seit 2002 jährlich stattfindet.Attraktive Arbeitsplatzkultur zahlt sich aus"Wir freuen uns, dass sich so viele Unternehmen an derWettbewerbspremiere beteiligt haben und den besonderen Wert einerbegeisternden Arbeitskultur für sich und für unseren Standorterkennen", sagt Rüdiger Muth, BVMW Landesbeauftragter Hessen. "Dieszahlt sich im wirtschaftlichen Erfolg und bei der Meisterungwichtiger Zukunftsaufgaben unmittelbar aus." Die Bedeutung guter undattraktiver Arbeitsbedingungen verdeutlicht auch Andreas Schubert,Geschäftsführer bei Great Place to Work: "Das Benchmarking zeigt:"Top-Arbeitgeber profitieren im Vergleich zu 'normalen' Unternehmenvon einem deutlich höheren Engagement der Mitarbeitenden, vongrößerer Innovationskraft, von einer über 50 Prozentpunkte geringerenZahl an Krankheitstagen und von bis zu dreifach höherenBewerberquoten."Insgesamt beteiligten sich 56 Unternehmen aller Größen undBranchen an dem in Hessen erstmals durchgeführten Benchmarking zurArbeitsplatzqualität. Rund 13.000 Beschäftigte wurden dabei von GreatPlace to Work anonym zur Qualität ihres eigenen Unternehmens alsArbeitgeber befragt. Zudem gaben Unternehmensverantwortliche Auskunftzu den eingesetzten Maßnahmen der Personal- und Führungsarbeit.Unabhängig von einer Platzierung auf der Besten-Liste profitiertenalle Teilnehmer von der differenzierten Standortbestimmung und vielenImpulsen zur Weiterentwicklung als gute und attraktive Arbeitgeber.Weitere HintergrundinformationenVorausgegangen waren den Auszeichnungen ausführlicheMitarbeiterbefragungen in den am Wettbewerb teilnehmenden Unternehmensowie eine Befragung des Managements zu förderlichen Maßnahmen derPersonal- und Führungsarbeit. Die anonym durchgeführte Befragung derMitarbeitenden umfasst rund 60 Einzelfragen. Im Mittelpunkt stehendabei zentrale Arbeitsplatzthemen wie: Vertrauen und Fairness in derZusammenarbeit, Führungsqualität, persönliche Anerkennung undWertschätzung, Partizipationsmöglichkeiten, berufliche Unterstützungund Entwicklung, betriebliche Gesundheitsförderung,Work-Life-Balance, Identifikation mit der Arbeit sowie die Bindungder Mitarbeitenden an den Arbeitgeber.Die besten Arbeitgeber werden auf Basis eines Benchmarkings imgesamten Teilnehmerfeld ermittelt. Das unmittelbare Urteil derjeweils eigenen Mitarbeitenden der Unternehmen macht zwei Drittel derGesamtbewertung aus.Ziel der Ende 2016 ins Leben gerufenen Great Place to WorkInitiative «Beste Arbeitgeber in Hessen» ist es, die Arbeitgeber inHessen bei der Entwicklung einer attraktiven und zukunftsorientiertenArbeitsplatzkultur zu fördern und den gesamten Wirtschaftsstandortund seine Unternehmen durch ein eigenes Qualitätssiegel für guteArbeitsplatzqualität zu stärken. Partner der Initiative ist der BVMWHessen, die Landesvertretung des Bundesverbands mittelständischeWirtschaft e.V. (BVMW).Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglichFür den Folgewettbewerb «Beste Arbeitgeber in Hessen 2019» könnensich Unternehmen aller Größen und Branchen - sowie auchNon-Profit-Organisationen und öffentliche Arbeitgeber jeder Art - absofort anmelden unter: www.greatplacetowork.de. Die Teilnahme an denBefragungen und dem Benchmarking ist flexibel im Zeitraum zwischenMai und Oktober 2018 möglich. Zudem können Unternehmen auch außerKonkurrenz teilnehmen.Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- undBeratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit beider Entwicklung einer attraktiven und zukunftsorientiertenArbeitsplatzkultur unterstützt. 