Ausgezeichnet: Die besten Arbeitgeber in Baden-Württemberg 2017

Stuttgart (ots) - Die Gewinner des Landeswettbewerbs «BesteArbeitgeber in Baden-Württemberg 2017» stehen fest. 29 Unternehmenaller Größen und Branchen wurden jetzt vom unabhängigen Great Placeto Work® Institut und seinen Partnern für ihre mitarbeiterorientierteUnternehmenskultur ausgezeichnet. Top-Platzierungen bei den großenUnternehmen erreichen in diesem Jahr Vector Informatik, Sick AG undder Dachspezialist Bauder. Insgesamt bescheinigen vier Fünftel derBeschäftigten der Preisträger ihrem Unternehmen eine besonders guteund attraktive Arbeitsplatzkultur; in durchschnittlichen Betrieben inDeutschland ist dies nur zu etwa der Hälfte der Fall.Beste Arbeitgeber in Baden-Württemberg 2017: Die Top 5 nachUnternehmensgrößenDie Top-Platzierungen in der Kategorie der großen Unternehmen mitüber 500 Beschäftigten erreichen in diesem Jahr das StuttgarterIT-Unternehmen Vector Informatik (Platz 1), derSensortechnikspezialist Sick AG aus Waldkirch im Breisgau (2) und derStuttgarter Dachbaustoffhersteller Paul Bauder (3). Es folgen derFlüssigkeitsanalyse-Spezialist Endress+Hauser Conducta aus Gerlingenim Landkreis Ludwigsburg (4) sowie der Sensorikhersteller Elobau ausLeutkirch im Allgäu (5).Die Spitzenplätze bei den mittleren Unternehmen mit 50 bis 500Mitarbeitenden belegen das Softwarehaus SAS Institute aus Heidelberg(Platz 1), der IT-Dienstleister DoubleSlash Net-Business ausFriedrichshafen (2) und der Bürofachhändler Streit Service & Solutionaus Hausach im Schwarzwald (3), gefolgt vomSicherheitssysteme-Hersteller Hekatron Technik aus dem badischenSulzburg (4) und der Managementberatung Staufen AG aus Köngen imLandkreis Esslingen (5).Bei den kleinen Unternehmen mit 10-49 Beschäftigten liegen dasBeratungsunternehmen Consus Clinicmanagement aus Freiburg (Platz 1),die unabhängige Stuttgarter Wohnungsgenossenschaft Eventus (2) unddie Steuerberater-Kanzlei Dr. Lang Auditax aus Ulm (3) ganz vorn. Esfolgen das SAP-Beratungshaus Natuvion aus Walldorf (4) sowie derStandort Stuttgart des IT-Unternehmens Exxcellent SolutionsConsulting & Software (5).Insgesamt beteiligten sich 115 Unternehmen aller Größen undBranchen am aktuellen Landeswettbewerb «Beste Arbeitgeber inBaden-Württemberg 2017» (Vorjahr: 73). Sie stellten sich freiwilligauf den Prüfstand des unabhängigen Great Place to Work® Instituts unddem Urteil ihrer eigenen Beschäftigten. 29 Unternehmen erfüllten dieAuszeichnungskriterien und schafften den Sprung auf die aktuelleBesten-Liste. Die komplette Liste «Beste Arbeitgeber inBaden-Württemberg 2017» mit allen ausgezeichneten Unternehmen isthier abrufbar:www.greatplacetowork.de/beste-arbeitgeber-in-baden-wuerttemberg-2017Partner der 2015 ins Leben gerufenen Great Place to Work®Landesinitiative «Beste Arbeitgeber in Baden-Württemberg» sind derBundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) und Das DemographieNetzwerk e. V. (ddn). Medienpartner sind die Wirtschaftswoche und dasHandelsblatt.Mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur zahlt sich aus"Eine von Werten wie Vertrauen, Anerkennung und Teamgeist geprägteUnternehmenskultur trägt entscheidend zu Wachstum und Innovationenbei", sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beim Forschungs- undBeratungsinstitut Great Place to Work®. "Ausgezeichnete Arbeitgeberweisen ein deutlich höheres Engagement ihrer Mitarbeitenden auf,profitieren von einem um bis zu 50 Prozent geringeren Krankenstandund von bis zu dreifach höheren Bewerberquoten. Im Ganzen sind diesedamit deutlich erfolgreicher und innovationsstärker, und haben zudembessere Chancen auf dem umkämpften Fachkräftemarkt."Bewertungsgrundlagen und HintergrundinformationenVorausgegangen waren den Auszeichnungen von «Beste Arbeitgeber inBaden-Württemberg 2017» ausführliche Mitarbeiterbefragungen in den amWettbewerb teilnehmenden Unternehmen sowie eine Befragung desManagements zu förderlichen Maßnahmen der Personalarbeit. Die anonymdurchgeführte Mitarbeiterbefragung umfasst über 60 Einzelfragen. ImMittelpunkt stehen dabei zentrale Arbeitsplatzthemen wie Fairness undVertrauen in der Zusammenarbeit, Führungsqualität, persönlicheAnerkennung und Wertschätzung, berufliche Unterstützung undEntwicklung, Partizipationsmöglichkeiten, betrieblicheGesundheitsförderung, Work-Life-Balance, Identifikation mit derArbeit, Bindung an den Arbeitgeber und Weiterempfehlungsbereitschaft.Die besten Arbeitgeber werden auf Basis von Durchschnittswerten undBenchmarks des gesamten Teilnehmerfeldes ermittelt. Das unmittelbareUrteil der eigenen Mitarbeitenden der Unternehmen macht zwei Drittelder Gesamtbewertung aus.Der Landeswettbewerb «Beste Arbeitgeber in Baden-Württemberg» fandbereits zum zweiten Mal statt. Ziel der 2015 ins Leben gerufenenGreat Place to Work® Initiative ist es, die Arbeitgeber der Regionbei der Entwicklung einer vertrauensvollen und begeisterndenArbeitsplatzkultur zu fördern, und den gesamten Wirtschaftsstandortund seine Unternehmen durch ein eigenes Qualitätssiegel fürArbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Dachist der bundesweite Great Place to Work® Wettbewerb «DeutschlandsBeste Arbeitgeber». Dieser wird bereits seit 2002 jährlichdurchgeführt; die aktuellen Gewinner werden am 16. 