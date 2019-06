Espelkamp/Lübbecke/Köln (ots) -Doppelt erfolgreich: Der adp merkur service, derService-Dienstleister der Gauselmann Gruppe, und dasGauselmann-Tochterunternehmen MERKUR Casino sind beim Wettbewerb "TopService Deutschland 2019" ausgezeichnet worden. Damit gehören sie zuden kunden- und serviceorientiertesten Unternehmen in Deutschland.Der adp merkur service nahm zum ersten Mal an dem Wettbewerb teil undlandete auf Anhieb nicht nur in der begehrten Exzellenzgruppe,sondern sogar unter den besten zehn Unternehmen in der B2B-Gruppe. ImVergleich der Servicedienstleister im klassischen B2B-Service fürelektronische Geräte schnitt der adp merkur service sogar am bestenab. MERKUR Casino ist bereits zum dritten Mal in der Exzellenzgruppedes Wettbewerbs vertreten.Die feierliche Preisverleihung fand am Mittwoch, 5. Juni, in Kölnstatt, an der Geschäftsführer Joachim Mohrmann stellvertretend fürden adp merkur service, sowie Sebastian Griese, BereichsleiterMarketing, stellvertretend für MERKUR Casino teilnahmen. Veranstalterdes Wettbewerbs "TOP SERVICE Deutschland" ist dasBeratungsunternehmen ServiceRating in Kooperation mit dem Institutfür Marktorientierte Unternehmensführung (IMU) der UniversitätMannheim, das Marktforschungsinstitut Ipsos und das Handelsblatt alsMedienpartner. Um die Daten der Kundenorientierung zu erheben, werdensowohl Kundinnen und Kunden als auch das Management der teilnehmendenUnternehmen befragt.Der adp Merkur Service bietet eine breit gefächerte Auswahl anServiceleistungen, zu denen neben der Wartung und Pflege vonGeldspielgeräten auch ein umfassendes Sortiment an Zubehörproduktensowie zahlreiche Seminarangebote zählen. "Seit fast 20 Jahren stehtder adp merkur service für hohe Kundenorientierung und Fachkompetenz.Wir sind stolz, dass dies mit der Auszeichnung 'Top ServiceDeutschland' gewürdigt wird", so Jürgen Stühmeyer, VorstandMerkur-Vertrieb. Durch die gesetzlich geforderte Umstellung allerGeldspielgeräte auf die Technische Richtlinie (TR) 5.0 bis zum 11.November 2018 standen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des adpmerkur service im vergangenen Jahr vor einer besonders großenHerausforderung. "Das war eine der größten Aktionen in der Geschichteder Gauselmann Gruppe, die alle gemeinsam mit viel Engagement undProfessionalität bewältigt haben. Die Auszeichnung 'Top ServiceDeutschland' zeigt, dass sich unser Engagement und der Teamgeist -nicht nur in Bezug auf die TR 5.0-Umstellung - auszahlen", so JoachimMohrmann.Auch bei MERKUR Casino setzt man seit Jahrzehnten auf sehr gutenService - neben den weiteren Erfolgsfaktoren "erstklassigesAmbiente", "innovative Produkte und Spiele" und "bestens geschultesPersonal". "Mit der Kundenorientierung in den MERKUR Casinos hebenwir uns positiv vom Wettbewerb ab. In Kombination mit dereinzigartigen Inneneinrichtung der MERKUR Casinos sowie deminnovativen Produktportfolio und dem umfassendenWeiterbildungsangebot bieten wir ein rundum gelungenes Gesamtkonzept.Zum dritten Mal in der Exzellenzgruppe des Wettbewerbs "Top ServiceDeutschland" zu sein macht uns sehr stolz und beweist, dass wir mitdiesem Konzept genau richtig liegen", erklärt Dieter Kuhlmann,Vorstand Spielbetriebe. MERKUR Casino kann bereits zahlreiche weitereAuszeichnungen vorweisen: So wurde das Gauselmann-Tochterunternehmen2019 im fünften Jahr in Folge als "Top nationaler Arbeitgeber" durchdas Magazin "FOCUS-Business" ausgezeichnet. Zudem holte MERKUR Casinomit den Spielstätten den vierten Testsieg bei der Wahl zu den"beliebtesten Spielstätten" ("FOCUS-MONEY"). Dass dasGauselmann-Tochterunternehmen auch im Bereich derMitarbeiterförderung - insbesondere für Frauen - bestens aufgestelltist, wird mit der Auszeichnung "Top-Karrierechancen für Frauen"untermauert, die dem Unternehmen sowohl 2018 als auch 2019 vomMagazin "FOCUS-MONEY" verliehen wurde.Bei Rückfragen:Mario Hoffmeister M.A., Leiter KommunikationTel.: 05772 / 49-281; Fax: -289E-Mail: MHoffmeister@gauselmann.deMobil: 0171 / 9745712Gauselmann im Internet: www.gauselmann.de oder -.comOriginal-Content von: Gauselmann Gruppe, übermittelt durch news aktuell