7. Oktober 2019. Drei Jahre. Drei Staffeln. Drei DeutscheComedypreise in Folge. Die beste Comedyserie Deutschlands läuftnatürlich auf ProSieben: "jerks." wird 2019 nicht nur mit demDeutschen Fernsehpreis ("Beste Comedyserie") geehrt, sondern erhältauch den dritten Deutschen Comedypreis in Folge (2017 als "BesteInnovation", 2018 und 2019 als "Beste Comedyserie"). Und nicht nurJurys sind begeistert von dem ProSieben Kultprogramm. AusverkaufteFan-Screenings und begeisterte Journalistenkritiken begleitenChristian Ulmens und Fahri Yardims Scheitern am Alltag von Staffel zuStaffel. Und die Streaming-Plattform Joyn freut sich überherausragende Abrufzahlen der Serie. Die jerks. stecken an. Diejerks. polarisieren. Die jerks. spalten Deutschland. Die jerks. kannman nur lieben - oder hassen. We love. ProSieben zeigt "jerks.",Staffel 3, ab 8. Oktober, 22:45 Uhr, dienstags in Doppelfolgen,erstmals im FreeTV.