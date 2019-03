Ausgezeichnet: Das Seniorenhandy emporiaTOUCHsmart / Testsieger.de vergibt Note 1,8

Finanztrends Video zu



Frankfurt (ots) - Im Februar wurde das Mobiltelefon auf dem MobilWorld Congress in Barcelona vorgestellt, seit März ist es auf demMarkt. Nun hat testsieger.de das emporiaTOUCHsmart mit der Note "1,8"ausgezeichnet.Die Tester loben besonders die einfache und intuitiveBedienbarkeit des Seniorenhandys. Das klassische Klapphandyermöglicht Senioren den Zugang zu modernen Funktionen wie WLAN,Bluetooth, einen Webbrowser und WhatsApp. Das Lob der Tester beginntbereits bei der Bedienungsanleitung. Sie heben die verständlicheErklärung der wichtigsten Tastenfunktionen und Menüpunkte sowie dieseparate WhatsApp-Anleitung hervor. Der Messenger-Dienst ist bereitsvorinstalliert und lässt sich über eine Schnellwahltaste leichtaufrufen. Zwei weitere Kurzwahltasten leiten den Nutzer ohne Umwegezu den Kontakten und zur Kamera App.Optimale HandhabungMit der Kombination aus Touchscreen und physischer Tastatur istdas Handy ganz auf Best Ager zugeschnitten. Tatsächlich werden dieGröße und die Anordnung der Wähltasten von den Testern als sehrangenehm empfunden. Die Tasten sind durch einen kleinen Abstandvoneinander getrennt und lassen sich so zielgenau erfühlen. Auch dieNavigation über den Touchscreen, dessen Helligkeit sich stufenloseinstellen lässt, findet im Praxistest ein positives Echo, denn dieNutzer konnten den Bildschirm selbst bei direkter Sonneneinstrahlungnoch problemlos ablesen und bedienen.Im Test hervorgehoben wird zudem die integrierte und als optimalempfundene Notruffunktion des emporiaTOUCHsmart. Der Nutzer kann biszu fünf Notrufkontakte hinterlegen, die per Knopfdruck hintereinanderangerufen werden. Zudem sendet das Handy eine SMS an dieentsprechende Person.Eveline Pupeter, Geschäftsführerin des österreichischenSeniorenhandy-Herstellers Emporia, ist stolz auf den Erfolg des nochjungen Mobiltelefons. "Mit dem TOUCHsmart haben wir genau den Nervder Best Ager getroffen. Der Klappmechanismus ist vielen Seniorenvertraut, die Bedienung geht gut von der Hand und die ZusatzfunktionWhatsApp ermöglicht eine moderne, zeitgemäße Kommunikation."Über emporia telecomemporia ist mit jährlich mehr als 600.000 verkauften Geräten einerder führenden Anbieter von Mobiltelefonen für die ältere Generation.Das Unternehmen entwickelt seine Produkte und intelligenten Servicesseit 1991 am Standort Österreich. Im Bereich Innovation undEntwicklung arbeitet emporia mit Partnern wie Universitäten undDesignbüros aus Europa zusammen. Mit den Produkten soll mobileTelefonie Menschen jeder Altersgruppe zugänglich gemacht werden, umdiesen ein aktives, sicheres und selbstbestimmtes Leben zuermöglichen. 2015 brachte emporia das erste einfache Smartphone fürdie Zielgruppe der Senioren auf den Markt. Im Geschäftsjahr 2017/2018erwirtschaftete das Linzer Unternehmen mit 100 Mitarbeitern einenUmsatz von 30 Millionen Euro. www.emporia.atPressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatungClaudia KreftMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 86Claudia.Kreft@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuell