Ausgezeichnet: Nuna erhält gleich 5 Red Dot Design Awards (FOTO)

Frankenthal (ots) - Prämiertes Design, ausgezeichnete Performance: Nuna hat in diesem Jahr bei den Red Dot Design Awards richtig abgeräumt. Gleich fünf Produkte der niederländischen Babymarke erhielten in der Kategorie "Product Design" einen der renommierten Awards: die Kinderwagen TRIV und MIXX next, die Babytrage CUDL, die Babyschale ARRA sowie der Auto-Kindersitz TRES.In diesem Jahr beteiligten sich wieder eine Vielzahl internationaler Hersteller und Designer an dem Red Dot Design Award, dem größten Designwettbewerb weltweit. Alle eingereichten Produkte wurden von einer namhaften Expertenjury über mehrere Tage unter die Lupe genommen. Bewertungskriterien waren dabei unter anderem Innovation, Funktionalität, formale Qualität, Ergonomie, symbolischer und emotionaler Gehalt sowie der Selbsterklärungsaspekt der Produkte. Nuna überzeugte die Jury gleich fünfmal. Hier die Gewinner im Überblick:Kombi-Kinderwagen MIXX next:Sachen einpacken und los geht's! Kein Problem mit dem Nuna MIXX next. Im Gegenteil. Der kompakte Kombi-Kinderwagen ist der perfekte Begleiter on Tour - in der Stadt oder auf dem Land, bei Ausflügen oder auf Reisen. Denn der flexible Kinderwagen erfreut Eltern und Kinder unterwegs mit viel Fahrkomfort. Dafür sorgen schaumstoffgefüllte Räder sowie eine besonders starke Allrad-Federung. Gleichzeitig stellt die kompakte Faltung mit automatischem Einzug der Hinterräder sicher, dass der sportliche Cruiser in jeder Situation handlich bleibt und kaum Platz benötigt.Kinderwagen TRIV:Dieser voll ausgestattete kompakte Kinderwagen eignet sich perfekt für Stadtmenschen oder Reisende. TRIV überzeugt vor allem mit seinem leichten Gewicht und dem cleveren Design, bei dem der Sitz in beide Richtungen verwendet und zusammengefaltet werden kann. Auch der innovative Ringadapter lässt sich einfach mit dem Gestell zusammenklappen. Damit ist der TRIV der perfekte Begleiter für jedes Abenteuer.Babytrage CUDL:CUDL macht es möglich, das Baby nah und sicher zu tragen und gleichzeitig die Hände frei zu haben. In vier Modi lässt sich die Trage perfekt anpassen und kommt so über mehrere Jahre hinweg zum Einsatz. Verstellbare und gepolsterte Schultergurte sowie der Bauchgurt sorgen dabei für einen hohen Tragekomfort und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung des Babys. Und weil es mit den Kleinsten oft schnell gehen muss, machen praktische Magnetverschlüsse eine schnelle und sichere Befestigung der Babytrage möglich.Babyschale ARRA:Sicher fahren, gesund liegen - dafür steht die Babyschale ARRA. Mit ihrer flachen Liegeposition im Auto und auf dem Kinderwagen unterstützt sie die ergonomisch gesunde Entwicklung von Babys Rücken und eine optimale Sauerstoffversorgung. Auch bei einem Wechsel des Transportmittels bleibt die Babyschale flach - für einen ungestörten Schlaf. Die Schale aus hochbelastbarem Kunststoff mit zusätzlichen Seitenaufprallschutzelementen ist zudem wunderbar leicht mit einem Gewicht von nur 3,9 Kilogramm (ohne Einlage oder Verdeck).Kindersitz TRES:Stilvoll und sicher ab Geburt bis zwölf Jahre: TRES macht alles mit und begeistert als Langzeitbegleiter. Mit sechs individuellen Neigungswinkeln - zwei für eine bequeme Fahrt rückwärtsgerichtet, vier bei der vorwärts gerichteten Fahrt - ist der Allrounder in jedem Alter und auf jeder Reise komfortabel. Für eine optimale Passform lassen sich zudem die Kopfstütze und das 5-Punktgurtsystem mit einem Handgriff in zehn Positionen bringen. Ausklappbare Seitenaufprallschutz-Elemente sorgen zusätzlich für optimalen Schutz.