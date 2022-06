Ausgezeichnet: Grüner Wasserstoff - Made in Germany / HOELLER Electrolyzer erhält Ludwig-Bölkow-Technologiepreis

Wismar (ots) -Als Paradebeispiel für zielgerichtete und wirtschaftsnahe Forschung und Entwicklung bezeichnete Reinhard Meyer, Wirtschaftsminister Mecklenburg-Vorpommern, Hoeller Electrolyzer bei der Preiseverleihung des Ludwig-Bölkow-Technologiepreises 2022. Die Auszeichnung erhielt das Wismarer Unternehmen für sein eingereichtes Projekt "Prometheus-IT-PEM Stack", das zur Gewinnung von Grünem Wasserstoff dient.PROMETHEUS: Klimaneutral, kostengünstig und serientaugliche ProduktionMit der Entwicklung von PROMETHEUS hat sich Hoeller Electrolyzer als einer der wenigen, spezialisierten Player und Experten im Bereich hocheffizienter PEM-Elektrolyse-Stacks positioniert und internationale Relevanz erlangt. Den technologischen Vorsprung von Hoeller belegen vierzehn Patentanmeldungen und diverse Entwicklungspartnerschaften u.a. mit Johnson Matthey und Aalberts Surface Technology. Firmengründer Stefan Höller selbst blickt auf über 25 Jahre Know-how und Pionierarbeit auf dem Gebiet der Wasserstoffgewinnung mittels PEM-Stacks zurück.Ludwig-Bölkow-Technologiepreis M-VBenannt nach dem deutschen Konstrukteur und Unternehmer Ludwig Bölkow, dessen Unternehmen Ende der 60er Jahre mit Messerschmitt und Blohm fusionierte (MBB), zeichnet "Unternehmen und wissenschaftlich ausgebildete Einzelpersonen oder von solchen geleitete Personengruppen ausgezeichnet werden, die sich um den erfolgreichen Transfer von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen aus Mecklenburg-Vorpommern in die wirtschaftliche Nutzung in Form von Produkten, Verfahren und technologischen Dienstleistungen besonders verdient gemacht haben." Weitere Informationen: https://www.boelkowpreis.deWeitere Informationen zu Hoeller Electrolyzer: https://www.hoeller-electrolyzer.comÜber HOELLERDie HOELLER Electrolyzer GmbH entwickelt mit ihrer innovativen PEM-Technologie die zukünftige Quelle grünen Wasserstoffs. Mehr als 25 Jahre Know-how und Pionier-Arbeit des Geschäftsführers und Entwicklungsleiters Dipl.-Ing. (FH) Stefan Höller münden nun in Prometheus. Hierbei handelt es sich um innovative PEM-Elektrolyse-Stacks. In ihnen wird, unter Zufuhr von Strom, Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Sie stellen somit die Kernkomponente zukünftiger Elektrolyse- bzw. Power-to-X Systeme dar. HOELLER setzt bei Prometheus vor allem auf ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis, minimierte Wasserstoff-Herstellungskosten, beeindruckende Maximalleistungen, hervorragende Lebensdauer und hohen Wasserstoff-Ausgangsdruck.Pressekontakt:Matthias Kramer+49 3841 38901-12m.kramer@hoeller-electrolyzer.comHOELLER Electrolyzer GmbHAlter Holzhafen 17 b23966 Wismarwww.hoeller-electrolyzer.comOriginal-Content von: HOELLER Electrolyzer GmbH, übermittelt durch news aktuell