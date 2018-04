Ausgezeichnet: Die Energiewende zum Ausmalen / 33 Infografiken vermitteln auf innovative Weise Wissen rund um erneuerbare Energien (FOTO)

Berlin (ots) -In Zusammenarbeit mit dem IKEM - Institut für Klimaschutz, Energieund Mobilität veröffentlicht Ellery Studio das erste Wissens-Malbuchzur Energiewende. Das Buch verpackt das komplexe Thema Energie- undKlimaschutzpolitik in einer Reihe von leicht verständlichen undspielerischen Infografiken, die nur darauf warten mit Farbe gefülltzu werden!"Es existieren umfangreiche Daten über die Auswirkungen desKlimawandels auf unseren Planeten. Doch viele der Informationen zuGegenmaßnahmen und Klimaschutzpolitik verstecken sich in schwerverständlicher Sprache", kritisiert IKEM-Geschäftsführer SimonSchäfer-Stradowsky. Papiere und Berichte vonNichtregierungsorganisationen und Behörden sind voller Fachwörter undAbkürzungen sowie schwer zu durchschauenden Statistiken.Schäfer-Stradowsky: "Damit die Akzeptanz für Erneuerbare steigt,müssen solche Barrieren überwunden werden. Wir wollen dieEnergiewende leicht verständlich machen."Aus diesem Grund haben das IKEM und Ellery Studio dasEnergiewende-Malbuch, Infographic Energy Transition Coloring Book,entwickelt - ein Werkzeug um die Energiewende auf kreative Weisegreifbar zu machen und Strategien für den Klimaschutz zu skizzieren.Das Buch ist das Ergebnis von sechs Monaten gemeinsamer Arbeit, dieim Sommer 2017 begann. Die Forscherinnen und Forscher des IKEMdurchforsteten Berichte, sammelten Daten und trugen ihre Expertisezur Energiewende zusammen. Dieses Wissen verpackten die Designer undDesignerinnen von Ellery Studio in spannende Narrative undverständliche Infografiken zum Ausmalen."Die Idee eines Energiewende-Malbuchs entstand aus der Renaissancevon Malbüchern für Erwachsene, die nicht zuletzt im Zusammenhang miteinem Bedürfnis nach fühl- und tastbaren Aktivitäten in einer digitalgeprägten Arbeitswelt steht", erläutert Dodo Vögler von ElleryStudio. Das Infographic Energy Transition Coloring Book setzt genauan dieser Stelle an und möchte Informationsvermittlung, Kreativitätund Handarbeit verbinden.Die gemeinsame Publikation wurde am Infographic World Summit inSpanien mit dem Malofiej Award gleich doppelt ausgezeichnet. DasEnergiewendemalbuch erhielt den Preis für die weltweit bestePrint-Infografik in der Hauptkategorie "Umwelt- und Klimaschutz"sowie eine Auszeichnung der Stufe Gold in der Kategorie "InnovativesFormat". Weitere Preisträger waren die New York Times, NationalGeographic, Washington Post und Nature.Das Energiewende-Malbuch ist anlässlich des Tags der erneuerbarenEnergien ab sofort in englischer Sprache erhältlich. Es kann aufwww.myenergytransition.com bestellt werden.Ellery Studio:Bernd Riedelhello@ellerystudio.com+49 (0) 176 32 05 77 60ellerystudio.comIKEM:Dennis Nilldennis.nill@ikem.de+49 (0) 30 408 18 70-17ikem.deOriginal-Content von: Ellery Studio, übermittelt durch news aktuell