Ausgezeichnet - E+motion Bandagen sind Preisträger des iF DESIGN AWARD 2020

Bayreuth (ots) - medi wurde mit dem iF DESIGN AWARD 2020 in der Kategorie "Produkt" ausgezeichnet. Prämiert wurde die E+motion Bandagen Kollektion mit Produkten für Knie, Rücken, Sprung- und Handgelenk sowie Ellenbogen.Das überzeugte die Jury des iF DESIGN AWARD: In der Performance Collection von medi vereinen sich Funktionalität und Design. Davon profitieren besonders aktive Menschen in Freizeit und Beruf sowie Leistungs- und Breitensportler, die ihren Gelenken eine optimale Unterstützung bei hohen Belastungen bieten wollen. Extra stabil und flexibel sind die E+motion Bandagen gleichzeitig ein medizinisches Hilfsmittel und Lifestyle-Produkt. Sie verbinden medizinische Wirkung mit exklusiven Features und einem sportlichen Look. Dafür punkten die Bandagen in der angesagten Farbkombination "deep ocean / green".E+motion Bandagen - Verbindung von Funktion und DesignDas kompressive Gestrick sorgt für viel Bewegungsfreiheit, sicheren Halt und stabilisiert optimal die Gelenke. Es ist atmungsaktiv und strapazierfähig für hohe Belastungen im Sport, Beruf und Alltag. Einen hohen Tragekomfort bieten auch die extra großen Comfort Zonen in den sensiblen Beugebereichen. Die Genumedi E+motion, die Levamed E+motion und die Epicomed E+motion sind mit einer Silikon-Quarz-Pelotte mit 3D-Profil ausgestattet. Diese wurde in Zusammenarbeit mit den medi Lymphologie-Experten entwickelt und übt in Kombination mit der medizinischen Kompression einen gezielten Massageeffekt aus, beispielsweise um Schwellungen zu lindern.Surftipps: www.medi.biz/emotion, (http://www.medi.biz/emotion) www.medi.de/unternehmen/auszeichnungen/if-design-award, (http://www.medi.de/unternehmen/auszeichnungen/if-design-award) http://www.medi.de/patient/medi-moments/s-holzmann-aussenbandrissmedi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten weltweit rund 3.000 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwendern und Patienten maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und darüber hinaus ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und orthopädische Einlagen. Zudem fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute gilt medi als einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel und liefert mit einem Netzwerk aus Distributeuren sowie eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. http://www.medi.de , http://www.item-m6.com , http://www.cepsports.comPressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuth http://www.medi.deLisa SchwarzPR Manager MedicalTelefon: +49 921 912-1737E-Mail: l.schwarz@medi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/23931/4578457OTS: medi GmbH & Co. KGOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell