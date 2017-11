Ausgezeichnet: Druck&Medien Awards 2017 ehren die Besten der Printbranche

Berlin (ots) - Die Besten der Druckindustrie in 25 verschiedenenKategorien sind am 26. Oktober 2017 im Grand Hyatt Hotel in Berlinmit den Druck&Medien Awards ausgezeichnet worden. Vor knapp 500Vertretern der Branche wurden Druckereien, Buchbindereien, aber auchAusbildungsinstitutionen für ihre besonderen Leistungen gefeiert. AlsHöhepunkt der Veranstaltung ging der Gold Award "Druckereimanager/indes Jahres" dieses Jahr an Francisco Martinez, Vorstandsvorsitzenderder Straub Druck + Medien AG in Schramberg.Die von der Deutscher Drucker Verlagsgesellschaft veranstaltetenund seit 2005 jährlich verliehenen Druck&Medien Awards gelten als dierenommierteste Auszeichnung der deutschen Druckindustrie. Moderiertwurde die glanzvolle Awards-Gala von der TV-Moderatorin JudithRakers. Prämiert wurden Menschen, Teams und Unternehmen in 25Kategorien."Die Druck&Medien Awards 2017 unterstreichen das hohe Niveau derdeutschen Printindustrie", erklärte Bernhard Niemela, Vorsitzenderder 23-köpfigen Jury und Geschäftsführer der Deutscher DruckerVerlagsgesellschaft. "Es kommt nicht von ungefähr, dass Jugendlichewieder häufiger gedruckte Bücher kaufen, laufend neue Zeitschriftenauf den Markt kommen und der Verpackungsmarkt geradezu sprüht vorIdeen. Für die Expertenjury war es gar nicht so leicht, aus derVielzahl der hervorragenden Einsendungen die Besten des Jahresherauszufiltern."Ein Höhepunkt der Gala war die Verleihung des Gold-Awards an den"Druckereimanager des Jahres": Der Spanier Francisco Martinez, seit2008 Vorstandsvorsitzender der Straub Druck + Medien AG inSchramberg, durfte die renommierte Auszeichnung in Empfang nehmen.Über die letzten Jahre hinweg hat Martinez sein Unternehmen durchstetige Investitionen in Digitaldrucktechnologien konsequent auf diedigitale Druckproduktion eingeschworen und radikal umgebaut -digitale Transformation at its best. Die besten Printprodukte derDruck&Medien Awards werden der Öffentlichkeit auf der Website"gutenberg-gang.com" präsentiert. Die Gewinner, aufgeschlüsselt nachden einzelnen Kategorien sind:SEGMENTE Awardsedle Print-ProdukteDer Phoenix Xtra Blankets Award - Magazindrucker des Jahres (Bogen)medialis Offsetdruck GmbH, BerlinDer burgo Award - Bücherdrucker des JahresKösel GmbH & Co. KG, Altusried KrugzellDer HILPERT Award - Displaydrucker des Jahrespaul + paul GmbH, GilchingDer Medien-Versicherung Award - Geschäftsberichtedrucker des JahresEBERL PRINT GmbH, ImmenstadtDer Paradowski Award - Verpackungsdrucker des JahresHammer GmbH, LübeckDer XEIKON Award - Kunstdrucker des JahresPassavia Druckservice GmbH & Co. KG, PassauDer Antalis Award - Veredler des JahresKreye Siebdruck GmbH, KoblenzDer Kolbus Award - Weiterverarbeiter des JahresKösel GmbH & Co. KG, Altusried-KrugzellSEGMENTE Awardssolide Print-ProdukteDer Kodak Award - Zeitschriftendrucker des Jahres (Rolle)DRUCKHAUS KAUFMANN / Ernst Kaufmann GmbH & Co. KG, LahrDer Huber Award - Zeitungsdrucker des JahresDruckerei Konstanz GmbH, KonstanzDer Sappi Award - Katalogdrucker des JahresKirchner Print.Media GmbH & Co. KG, KirchlengernDer Soporset Award - Directmaildrucker des JahresWirtz Druck GmbH & Co. KG, DattelnDer Berberich Award - Akzidenzdrucker des JahresDruckstudio GmbH, DüsseldorfDer Konica Minolta Award - Digitaldrucker des JahresMediadruckwerk Gruppe GmbH, HamburgDer efi Award - LFP-Drucker des JahresErler+Pless GmbH, HamburgMENSCHEN AwardsDer POLAR-Mohr Award - Kunden- und Verkaufsteam des JahresMohn Media Mohndruck, GüterslohDer Heidelberg Award - Student/in oder Studentengruppe des JahresStudentengruppe mit dem lichtartunabhängigen Proofprozess von derBergischen Universität WuppertalUNTERNEHMEN AwardsDer Canon Award - Crossmedia-Dienstleister des JahresWirtz Druck GmbH & Co. KG, DattelnDer IOP Award - Innovativster Onlinedrucker des JahresBriefodruck Fülle KG, WünschendorfDer Papier Union Award - Familiendruckerei des JahresGörres- Druckerei und Verlag GmbH, NeuwiedDer bvdm Award - Ausbildungsbetrieb des Jahresoptimal media, Röbel / MüritzDer Koenig & Bauer Award - Umweltorientiertes Unternehmen des JahresDBM Druckhaus Berlin-Mitte GmbH, BerlinDer HP Award - Innovativstes Unternehmen des JahresVignold Group GmbH, RatingenDer Xerox Award - Sozial engagiertes Druckunternehmen des JahresWirtz Druck GmbH & Co. KG, DattelnDer FUJIFILM-Gold-Award - Druckereimanager/in des JahresFrancisco Martinez, Straub Druck + Medien AGPressekontakt:Alle Gewinner, Fotos und weitere Informationen gibt es unterwww.druckawards.de. (Quellangabe: druckawards.de / Foto: AndreasSchwarz / Jens Jeske) oder bei Larissa Mora Morcillo, Haymarket MediaGmbH, E-Mail: events@haymarket.deOriginal-Content von: Deutscher Drucker Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell