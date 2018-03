Ausgezeichnet: Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -Die Preisträger des Wettbewerbs «Deutschlands Beste Arbeitgeber2018» stehen fest. 100 Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebietwurden jetzt in Berlin wieder für ihr besonderes Engagement bei derGestaltung guter und attraktiver Arbeitsplätze für die Beschäftigtenausgezeichnet - bereits zum 16. Mal.Spitzenreiter in den verschiedenen Größenkategorien desWettbewerbs sind in diesem Jahr die Unternehmen: Miele, DaimlerFinancial Services, Domino-World, MaibornWolff, Mindsquare undSchindlerhof. Zuvor hatten sich die Unternehmen freiwillig einerunabhängigen Prüfung ihrer Arbeitgeberqualität durch das Forschungs-und Beratungsinstitut Great Place to Work und dem repräsentativenUrteil ihrer eigenen Mitarbeitenden gestellt. 740 Unternehmen allerBranchen, Größen und Bundesländer nahmen am aktuellen Benchmarkingteil. Rund 310.000 Beschäftigte wurden repräsentativ zurArbeitsplatzkultur ihres Unternehmens befragt.«Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018» - Die bestplatziertenUnternehmen differenziert nach sechs GrößenkategorienDen Spitzenplatz im Wettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber2018» in der Kategorie der Großunternehmen mit über 5.000Beschäftigten in Deutschland erreicht in diesem Jahr derHaushaltsgerätehersteller Miele aus Gütersloh.Die aktuellen Top-5-Platzierungen in der Größenklasse derUnternehmen mit 2.001 bis 5.000 Mitarbeitenden erreichen DaimlerFinancial Services aus Stuttgart (Platz 1), derNahrungsmittelproduzent Mars aus dem niedersächsischen Verden (2),das Bauunternehmen Hilti Deutschland aus dem bayerischen Kaufering(3), die ING-Diba aus Frankfurt (4) sowie das ElektronikunternehmenPhilips aus Hamburg (5). In der Kategorie der Unternehmen mit 501 bis2.000 Beschäftigten führen der Altenpflegedienstleister Domino-Worldaus dem brandenburgischen Birkenwerder (Platz 1), Adobe Deutschlandaus München (2), der Düsseldorfer Personaldienstleister DIS AG (3),das Dortmunder IT-Unternehmen Adesso (4) und Salesforce Germany ausMünchen (5) die Liste der besten Arbeitgeber an.Bestplatzierte in der Größenklasse der Unternehmen mit 251 bis 500Mitarbeitenden sind der Münchener Softwareentwickler MaibornWolff(Platz 1), die gemeinnützigen St. Gereon Seniorendienste aus demnordrhein-westfälischen Hückelhoven (2), das IT-BeratungshausIteratec aus München (3), das Softwarehaus Red Hat aus dembayerischen Grasbrunn (4) sowie das Automatisierungsunternehmen SickStegmann aus Donaueschingen (5).Die ersten Plätze bei den Unternehmen mit 101-250 Beschäftigtenbelegen in diesem Jahr die IT-Beratung Mindsquare aus demniedersächsischen Seelze (Platz 1), das Pharmaunternehmen PascoeNaturmedizin aus Gießen (2), der Technologieberater NetlightConsulting aus München (3), die IT-Unternehmensberatung Viadee ausMünster (4) sowie die Tübinger Softwarefirma Itdesign (5). DieTop-Platzierungen bei den kleinen Unternehmen mit 50-100Mitarbeitenden erreichen das Tagungshotel Schindlerhof in Nürnberg(Platz 1), die beiden Münchener IT-Unternehmen QAware (2) und Workday(3), der Kommunikationsberater Spirit Link aus Erlangen (4) sowie dasBerliner Softwarehaus Projektron (5).Die komplette Liste «Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018» mitallen 100 ausgezeichneten Unternehmen findet sich hier:https://goo.gl/BSCW4SFotos der feierlichen Preisverleihung vom 15. März 2018 in Berlinsind hier abrufbar: https://kurzlink.de/Jaxha9szvPartner der 2002 ins Leben gerufenen Great Place to WorkInitiative «Deutschlands Beste Arbeitgeber» sind dieWirtschaftszeitung "Handelsblatt", die Fachzeitschrift"Personalmagazin", Das Demographie Netzwerk (ddn) sowie dieInitiative Ludwig-Erhard-Preis (ILEP)."Wir freuen uns, dass immer mehr Unternehmen die Gestaltung einerin hohem Maße vertrauensvollen und begeisternden Arbeitsplatzkulturvorantreiben", sagt Frank Hauser, Geschäftsführer bei Great Place toWork. "Mit dieser Werteorientierung stärken sie die Basis fürwirtschaftlichen Erfolg und sichern ihre Zukunftsfähigkeit."Unabhängig von einer Platzierung auf der Liste der besten Arbeitgeberprofitierten alle Teilnehmer des Benchmarkings von derdifferenzierten Standortbestimmung und vielen Impulsen zurWeiterentwicklung als gute und attraktive Arbeitgeber.Das zeichnet «Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018» ausIn den Mitarbeiterbefragungen bescheinigen über vier Fünftel (83%)der Beschäftigten der aktuellen Preisträger ihrem Unternehmen einevertrauensvolle und förderliche Qualität als Arbeitgeber. ZumVergleich: im repräsentativen Durchschnitt "normaler" Unternehmen inDeutschland tut dies nur rund jeder zweite Mitarbeitende (56%). Auchin vielen einzelnen Bereichen der Arbeitsplatzkultur liegen«Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018» im Vergleich zum Durchschnittweit vorn: so beispielsweise in puncto kompetentes Führungsverhalten(83% vs. 56% Zustimmung), Unterstützung der beruflichen Entwicklung(77 % vs. 44%), Gesundheitsförderung (78% vs. 38%), ausreichendeAnerkennung für gute Arbeit (76% vs. 36%) und bei der Frage, ob dieMitarbeiter gerne zur Arbeit kommen (84% vs. 50%). Darüber hinauszeigen sich 86 Prozent der Beschäftigten der diesjährigen Preisträgerbereit, ihr eigenes Unternehmen als Arbeitgeber weiterzuempfehlen. In"normalen" Firmen in Deutschland ist dies lediglich zu 57 Prozent derFall.Gute und attraktive Arbeitsbedingungen beflügeln denUnternehmenserfolgDen besonderen Wert einer in hohem Maße von Vertrauen, Stolz undTeamgeist geprägten Arbeitsplatzkultur verdeutlichen die Erkenntnisseaus den Management-Befragungen (Kultur Audit): so liegt die jährlicheAnzahl an Krankheitstagen in den ausgezeichneten Unternehmen weitunter dem repräsentativen Durchschnitt (9,6 vs. 19,5), ebenso diemittlere Fluktuationsquote (5% vs. 14%).Zudem profitieren die Preisträger von einer deutlich höherenInnovationskraft (80% vs. 58%), einer weit über dem jeweiligenBranchenmittel liegenden positiven Umsatzentwicklung (75% vs. 38%)und von bis zu dreifach höheren Bewerberquoten. Kurz: Eine gute undattraktive Arbeitsplatzkultur zahlt sich im wirtschaftlichen Erfolgunmittelbar aus - und stärkt die Unternehmen zugleich bei derMeisterung wichtiger Zukunftsaufgaben.Weitere Hintergrundinformationen zum Wettbewerb «DeutschlandsBeste Arbeitgeber 2018»Vorausgegangen waren den Auszeichnungen ausführliche anonymeMitarbeiterbefragungen in den am Wettbewerb teilnehmenden Unternehmensowie eine Befragung des Managements zu den eingesetzten förderlichenMaßnahmen der Personal- und Führungsarbeit (Kultur Audit). Die anonymdurchgeführte Befragung der Mitarbeitenden umfasst rund 60Einzelfragen. Im Mittelpunkt stehen dabei zentrale Arbeitsplatzthemenwie: Vertrauen und Fairness in der Zusammenarbeit, Führungsqualität,persönliche Anerkennung und Wertschätzung,Partizipationsmöglichkeiten, berufliche Unterstützung undEntwicklung, Gesundheitsförderung, Work-Life-Balance, Identifikationmit der Arbeit sowie die Bindung der Mitarbeitenden an denArbeitgeber.Die besten Arbeitgeber werden auf Basis eines Benchmarkings imgesamten Teilnehmerfeld ermittelt. Das unmittelbare Urteil derjeweils eigenen Mitarbeitenden der Unternehmen macht zwei Drittel derGesamtbewertung aus.Ziel der Ende 2002 ins Leben gerufenen Great Place to WorkInitiative und des Wettbewerbs «Deutschlands Beste Arbeitgeber» istes, die Arbeitgeber in Deutschland bei der Entwicklung einerattraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur zuunterstützen und den gesamten Wirtschaftsstandort und seineUnternehmen durch ein eigenes Qualitätssiegel für gute und attraktiveArbeitsplatzqualität zu stärken.Die 100 Preisträger des Wettbewerbs «Deutschlands BesteArbeitgeber 2018» sind automatisch auch für den europaweiten GreatPlace to Work Wettbewerb «Europas Beste Arbeitgeber 2018»qualifiziert. Daran beteiligen sich Unternehmen aus rund 20europäischen Ländern. Die Gewinner werden hier zur Jahresmitteausgezeichnet.Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglichFür den Folgewettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber 2019» -und dessen bundesländer- und branchenspezifischen Unterwettbewerbe -können sich Unternehmen aller Branchen, Größen und Regionen ab sofortanmelden unter: www.greatplacetowork.de.Mitmachen können auch Non-Profit-Organisationen und öffentlicheArbeitgeber jeder Art. Die Teilnahme an den Befragungen und demBenchmarking ist flexibel im Zeitraum zwischen Mai und Oktober 2018möglich. Die Teilnahme ist auch außer Konkurrenz möglich.Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- undBeratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit beider Entwicklung einer attraktiven und zukunftsorientiertenArbeitsplatzkultur unterstützt. Neben individuellenLeistungsangeboten zur Standortbestimmung und Weiterentwicklung derArbeitsplatzqualität ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler,regionaler und branchenspezifischer Benchmarkings und inZusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig sehr guteArbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor. Das deutscheGreat Place to Work® Institut wurde 2002 gegründet und beschäftigt amStandort Köln derzeit rund 90 Mitarbeitende.