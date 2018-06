Erfurt (ots) - Die "KiKANiNCHEN-App" des Kinderkanals von ARD undZDF wurde am Donnerstag in Berlin mit dem Comenius EduMedia-Siegelausgezeichnet. Seit 1995 verleiht die Gesellschaft für Pädagogik,Information und Medien e.V. (GPI), wissenschaftliche Fachgesellschaftfür Multimedia, Bildungstechnologie und Mediendidaktik, dieComenius-Auszeichnungen. Die GPI würdigt damit vor allem pädagogisch,inhaltlich und gestalterisch herausragende didaktischeMultimedia-Produkte.KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk: "Unsermultimediales Angebot 'KiKANiNCHEN' lädt Kinder ab drei Jahren zumMitspielen, Lachen, Entdecken und Forschen ein. Junge Mediennutzerkönnen neben dem TV-Angebot bei KiKA in die Schnipselwelt aufkikaninchen.de eintauchen, dort erste Erfahrungen sammeln und dankder App auch mobil aktiv sein. Es freut uns sehr, dass das Engagementund die leidenschaftliche Weiterentwicklung unseres Vorschulangebotsmit dem Siegel ausgezeichnet wurden. Dies ist eine Anerkennung derbisherigen Leistung und Ansporn zugleich, weiterhin auf innovativeIdeen zu setzen."Über "KiKANiNCHEN" Unter der Dachmarke "KiKANiNCHEN" bietet derKinderkanal von ARD und ZDF wochentäglich in der Zeit von 6:00 Uhrbis 10:15 Uhr die besten Vorschulsendungen von ARD, ZDF und KiKA. Fürdie Drei- bis Sechsjährigen ist "KiKANiNCHEN" "das" Angebot. Hiersehen sie Programme, die auf ihre Fähigkeiten und ihre Bedürfnisseabgestimmt sind: anregende und witzige Geschichten und Lieder.Das Online-Angebot kikaninchen.de und die kostenfreieKiKANiNCHEN-App bieten den jüngsten Mediennutzern einen geschütztenRaum, den sie intuitiv nutzen können. Die einfache Symbolsprache undleicht verständliche Navigation per Mouse oder Touch auf mobilenGeräten ermöglicht schon den Jüngsten, das Online-Angebot selbst ohneLesekenntnisse zu nutzen.Für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher stehen auf kikaninchen.deInformationen zum pädagogischen Handlungskonzept von "KiKANiNCHEN"zur Verfügung sowie Arbeitsmaterialien und Anregungen, mit denen sieVorschulkinder im Medienalltag kompetent unterstützen und begleitenkönnen.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell