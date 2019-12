Berlin (ots) - "Wirksames Projekt, leistungsstarke Organisation" - das steht aufdem WIRKT! -Siegel des unabhängigen Beratungs- und Analysehauses Phineo, mit demdie Hilfsorganisation CARE heute Abend in Berlin ausgezeichnet wird. Das WIRKT!-Siegel zeichnet besonders wirkungsvolles Engagement in Deutschland aus. CAREbewarb sich mit dem Projekt "KIWI - Kinder und Jugendliche Willkommen" für dieseAuszeichnung.KIWI fördert bundesweit erfolgreich die Integrationspotenziale und dasinterkulturelle Lernen an Schulen aller Schulformen. Der Phineo-Prüfberichtstellt heraus: "Positiv beeindrucken der konsequent an Wirkung ausgerichteteAnsatz und die ausgeprägte Bedarfsorientierung des Projektes. Insgesamt ist CAREbei allen angewendeten Kriterien zur Bewertung der Organisation durchgängig sehrgut aufgestellt und kann als Best-Practice-Beispiel für Transparenz gelten.""Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung unserer Arbeit", sagtThomas Knoll, Leiter der Abteilung Inlandsprojekte und Bildung bei CAREDeutschland. "Für uns bedeutet Wirkung, dass wir Kinder und Jugendliche mit undohne Zuwanderungsgeschichte dauerhaft darin stärken, ihre Chancen zur Mitwirkungund Beteiligung innerhalb und außerhalb der Schule zu nutzen. Wir erkennen daszum Beispiel daran, dass sie selbstbewusster ihre Meinung äußern, in der Gruppeeigene Projekte umsetzen oder sich für Mitschülerinnen und Mitschülereinsetzen."Das KIWI-Projekt von CARE bietet umfangreiche Materialien zum sozialen undinterkulturellen Lernen, ein bundesweites Fortbildungsprogramm für pädagogischeFachkräfte, Schulworkshops zu Themen wie Toleranz, Respekt oder Identität sowieein Förderprogramm für schulische Integrations- und Begegnungsprojekte.Seit 2016 hat CARE mit KIWI etwa 2000 Lehrkräfte von rund 800 Schulenfortgebildet und mit Workshops rund 45.000 Schülerinnen und Schüler erreicht.Außerdem wurden durch die KIWI-Förderung bereits 100 schulische Integrations-und Begegnungsprojekte von den Jugendlichen selbst geplant und umgesetzt. MitKIWI kids verfügt CARE seit 2019 auch über ein Angebot für Grundschulen. DieTeilnahme am KIWI-Projekt ist für alle Schulen kostenfrei.KIWI wird von der EU/AMIF und der Deutsche Bank Stiftung gefördert. Die RTLStiftung "Wir helfen Kindern e.V." fördert KIWI kids für die Grundschule.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Stefan BrandTelefon: 0228 / 975 63 42E-Mail: brand@care.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6745/4464633OTS: CARE Deutschland e.V.Original-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell