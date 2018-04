Ausgezeichnet: Beste Arbeitgeber in der Consulting-Branche

Köln (ots) - Gewinner des Arbeitgeberwettbewerbs «BesteArbeitgeber im Consulting 2018» stehen festDas Forschungsinstitut Great Place to Work hat in Zusammenarbeitmit dem Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) und demBeratungsportal Consulting.de wieder besonders gute Arbeitgeber ausder Consulting-Branche ermittelt. 31 Beratungshäuser wurden jetzt fürihre besonderen Leistungen bei der Gestaltung attraktiverArbeitsbedingungen ausgezeichnet - differenziert nach dreiGrößenklassen. Insgesamt hatten sich 54 Consultingunternehmen mitrund 4.200 Beschäftigten freiwillig einer unabhängigen Prüfung ihrerArbeitgeberqualität und dem repräsentativen Urteil der eigenenBeschäftigten gestellt. Das Branchen-Benchmarking fand bereits zumzweiten Mal statt.Die Preisträger des Wettbewerbs «Beste Arbeitgeber im Consulting2018»Platz 1 in der Kategorie der großen Beratungshäuser mit über 250Beschäftigten belegt in diesem Jahr die international tätigeBusiness- und IT-Beratung Q-Perior aus München.Bei den Consultingunternehmen mit 50-250 Beschäftigten wird dasSpitzenfeld angeführt von der auf den Finanzsektor spezialisiertenUnternehmensberatung Cofinpro aus Frankfurt (Platz 1), derManagementberatung Profil M aus dem nordrhein-westfälischenWermelskirchen (2) sowie dem Investment-Management-Berater Simcorpaus dem hessischen Bad Homburg vor der Höhe (3).In der Kategorie der Consultingunternehmen mit 10-49 Beschäftigtenliegen die BBHT Beratungsgesellschaft aus Münster (Platz 1) sowie dieUnternehmensberatungen Baringa Partners aus Düsseldorf (2) undBlueforte aus Hamburg (3) ganz vorn.Zehn der ausgezeichneten Beratungshäuser hatten sich zuvor bereitsim branchenübergreifenden Dachwettbewerb «Deutschlands BesteArbeitgeber 2018» erfolgreich platziert.Die komplette Liste «Beste Arbeitgeber im Consulting 2018» mitallen ausgezeichneten Unternehmen ist hier abrufbar:https://goo.gl/QQpFLd"Die Auszeichnung steht für ein Management, das glaubwürdig, fairund respektvoll mit den Beschäftigten umgeht und für die nachhaltigeFörderung von Vertrauen, Stolz und Teamgeist in der internenZusammenarbeit", erklärt Andreas Schubert, Geschäftsführer bei GreatPlace to Work Deutschland. "Dies zahlt sich im wirtschaftlichenErfolg und bei der Meisterung wichtiger Zukunftsaufgaben unmittelbaraus." Ralf Strehlau, Präsident des BDU sagt: "Wir freuen uns, dasssich erneut so viele Unternehmen an der Brancheninitiative beteiligthaben. Sie liefert allen Beteiligten wertvolle Impulse zur eigenenWeiterentwicklung und stärkt die Sichtbarkeit unserer Branche alsattraktiver Arbeitgeber."Das macht «Beste Arbeitgeber im Consulting 2018» ausIn den Mitarbeiterbefragungen bescheinigen über vier Fünftel (83%)der Mitarbeitenden der aktuellen Preisträger ihrem Unternehmen einevertrauensvolle und förderliche Qualität als Arbeitgeber. ZumVergleich: im repräsentativen Unternehmensdurchschnitt in Deutschlandtut dies nur rund jeder zweite Beschäftigte (56%).Auch in vielen einzelnen Bereichen der Arbeitsplatzkultur liegen«Beste Arbeitgeber im Consulting 2018» weit vorn: so beispielsweisein puncto kompetentes Führungsverhalten (85% vs. 56% Zustimmung),Unterstützung der beruflichen Entwicklung (80% vs. 44%),Gesundheitsförderung (60% vs. 38%), ausreichende Anerkennung für guteArbeit (76% vs. 36%) und bei der Frage, ob die Mitarbeiter gerne zurArbeit kommen (86% vs. 50%). Darüber hinaus zeigen sich 83 Prozentder Beschäftigten der diesjährigen Preisträger bereit, ihr eigenesUnternehmen als Arbeitgeber weiterzuempfehlen. In durchschnittlichenUnternehmen in Deutschland ist dies lediglich zu 57 Prozent der Fall.Gute Arbeitsplatzkultur zahlt sich ausDen besonderen Wert einer in hohem Maße von Vertrauen, Stolz undTeamgeist geprägten Arbeitsplatzkultur verdeutlichen auch diedurchgeführten Management-Befragungen (Kultur Audit): so liegt diejährliche Anzahl an Krankheitstagen in den ausgezeichnetenUnternehmen weit unter dem repräsentativen Durchschnitt (5,9 vs.19,5), ebenso auch die mittlere Fluktuationsquote (9% vs. 14%). Zudemprofitieren die Preisträger im brancheninternen Vergleich von einerüberdurchschnittlichen Innovationskraft (64% vs. 58%), von einer weitüber dem Durchschnitt liegenden positiven Umsatzentwicklung (73% vs.38%) und von bis zu dreifach höheren Bewerberquoten.Branchenfazit: Arbeitsplatzqualität überwiegend gut, zugleich nochsteigerungsfähigIm Ganzen zeigt das auf freiwilliger Teilnahmebasis durchgeführteBranchenbenchmarking, dass die Consulting-Unternehmen in Deutschlandihren Beschäftigten überwiegend eine gute und attraktiveArbeitsplatzqualität bieten. Im Vergleich zu anderen Branchen liegtdiese im oberen Bereich, Spitzenwerte werden aber erst teilweiseerzielt. Im brancheninternen Vergleich zeigen sich zugleicherhebliche Qualitätsunterschiede zwischen einzelnenConsulting-Unternehmen. Entwicklungspotenziale liegen beispielsweisenoch im Bereich der Förderung der Work-Life-Balance und derGesundheit der Mitarbeitenden sowie in der längerfristigenMitarbeiterbindung. Auch die Förderung innovativer Potenziale istnoch ausbaufähig.Hintergrundinformationen zum WettbewerbVorausgegangen waren den Auszeichnungen ausführlicheMitarbeiterbefragungen in den am Benchmarking teilnehmendenUnternehmen sowie eine Befragung des Managements zu den eingesetztenMaßnahmen der Personal- und Führungsarbeit (Kultur Audit). Die anonymdurchgeführte Befragung der Mitarbeitenden umfasst rund 60Einzelfragen. Im Mittelpunkt stehen dabei zentrale Arbeitsplatzthemenwie: Vertrauen, Fairness und Teamgeist in der Zusammenarbeit,Führungsqualität, persönliche Anerkennung und Wertschätzung,Partizipationsmöglichkeiten, berufliche Unterstützung undEntwicklung, Gesundheitsförderung, Work-Life-Balance, Identifikationmit der Arbeit sowie die Bindung der Mitarbeitenden an denArbeitgeber.Die besten Arbeitgeber werden auf Basis eines Benchmarkings imgesamten Teilnehmerfeld ermittelt. Das unmittelbare Urteil dereigenen Mitarbeitenden der Unternehmen macht zwei Drittel derGesamtbewertung aus.Ziel der branchenspezifischen Great Place to Work Initiative«Beste Arbeitgeber im Consulting 2018» ist es, die Arbeitgeber derConsulting-Branche bei der Entwicklung einer attraktiven undzukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur zu fördern und die gesamteBranche und seine Unternehmen durch ein unabhängiges Qualitätssiegelfür gute Arbeitsplatzqualität zu stärken. Initiativpartner sind derBundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) und dasBeratungsportal Consulting.de.Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglichFür den Folgewettbewerb «Beste Arbeitgeber im Consulting 2019»können sich Consulting-Unternehmen aller Größen ab sofort anmeldenunter: www.greatplacetowork.de. 