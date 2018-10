Ausgezeichnet: Baufi24 unter den Top 3 Baufinanzierern

Hamburg (ots) - Die hohen Qualitätsstandards des Vermittlungs- undBeratungsportals Baufi24.de zeigen Wirkung. So konnte sich dasUnternehmen erneut Platz 3 in der Kategorie "VertrauenswürdigsterBaufinanzierer und Vermittler" im Verbraucherranking desWirtschaftsmagazins WirtschaftsWoche sichern. Darüber hinaus wurdeBaufi24.de nach einem "hohen Vertrauen" 2017 in diesem Jahr ein "sehrhohes Vertrauen" bei deutschen Kunden attestiert. "Das guteAbschneiden ist besonders der sehr engagierten Arbeit unsererFranchise-Partner in den Geschäftsstellen zu verdanken", lobtGeschäftsführer Michael Lorenz deren Einsatz.Bereits in der Vergangenheit konnte Baufi24.de regelmäßigzahlreiche Auszeichnungen für seine Beratungsqualität entgegennehmenund sieht sich damit in seiner Ausrichtung bestätigt. "Transparenz,persönlicher Kundenkontakt, eine umfassende, individuelleBeratungsleistung durch erfahrene Experten - auch über den Abschlusseiner Baufinanzierung hinaus - sowie einheitliche Standards, die einegleichbleibende Qualität über alle Geschäftsstellen hinweggewährleisten, sind unsere wichtigsten Bausteine für eine hoheKundenzufriedenheit", erläutert Lorenz das Erfolgsrezept.Trotz der guten Ergebnisse sieht er noch Potential für weitereVerbesserungen: "Im Vergleich zu anderen Branchen hat unserMarktsegment noch Aufholbedarf." Die erneut gute Platzierung ist fürihn daher kein Grund sich auszuruhen. "Unser Ziel ist es, durchgezielte Maßnahmen das höchst mögliche Vertrauen bei unseren Kundenund potentiellen Immobilienkäufern zu schaffen", so Lorenz undergänzt: "Aktuell arbeiten wir an einer Reihe von Konzepten, mitdenen wir das Verbrauchervertrauen zukünftig weiter steigernmöchten."Unter den geplanten Maßnahmen sollen sich u.a. digitale Angebotebefinden, die sich noch zielgerichteter an aktuellenKundenbedürfnissen orientieren, Schulungsangebote fürGeschäftsstellenberater, die sie bei der optimalen Kundenanspracheunterstützen sowie ein verstärkter Geschäftsstellenausbau zurIntensivierung des persönlichen Kundenkontaktes. "In den vergangenenMonaten haben wir Franchise-Partner in Stuttgart und Hamburghinzugewinnen können, eine weitere kommt ab dem 1. November in Lübeckdazu", berichtet Lorenz. Damit konnte Baufi24.de die Anzahl seinerlokalen Geschäftsstellen bereits auf 17 Standorte ausdehnen."Gespräche mit weiteren Interessenten laufen bereits", blickt Lorenzvoraus.Über Baufi24Das Vermittlungs- und Beratungsportal für Baufinanzierungenwww.Baufi24.de bietet Darlehensinteressierten umfangreicheInformationen zum Thema Immobilienfinanzierung und vergleicht dieAngebote von über 400 Banken sowie Kreditinstituten. Die Berater inden deutschlandweiten Geschäftsstellen unterstützen zukünftigeHausbesitzer auf ihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie dieoptimale Finanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowiepersönlich vor Ort.Pressekontakt:Sofie DittmerPR-ManagerBaufi24 GmbHMail: presse@baufi24.deFon: +49 (0)40 284095372Original-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell