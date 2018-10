Ausgewogene und gesunde Ernährung: Neue Kindermenüs bei Costa Kreuzfahrten (FOTO)

Hamburg (ots) -Gutes Essen ist für eine gelungene Kreuzfahrt unerlässlich - dasgilt auch für Kinder. Mit ihrem neuen Projekt widmet sich dieitalienische Kreuzfahrtreederei Costa der Ernährung ihrer jüngstenGäste. Das Ziel ist die Sensibilisierung der Kinder und ihrer Elternfür den Wert des Essens und eine ausgewogene Ernährung.Aus der Zusammenarbeit mit dem italienischen NudelherstellerBarilla, der Universität Parma und der ernährungswissenschaftlichenGesellschaft Madegus - Maestri del Gusto entstand ein Projekt, dasKindern zeigt, dass Essen nicht nur schmackhaft, sondern auchabwechslungsreich und gesund sein kann.Dafür wurde das gastronomische Angebot für Kinder vollständig nachden Prinzipien der mediterranen Küche und Nahrungsvielfaltneugestaltet. Pasta, Obst und Gemüse sind Grundlage der Gerichte. DieKleinen können zwischen sieben neuen Menüs wählen, darunterMehrkorn-Nudeln mit Gemüse Carbonara. Zu jedem Menü erhalten dieKinder zehn Spielkarten, auf denen der Wert von Lebensmitteln aufunterhaltsame und ansprechende Weise erklärt wird.Die Kinder lernen spielerisch, gesund zu essen, und können dieneuen Kenntnisse auch nach ihrer Rückkehr zu Hause beim Spiel mitihren Freunden ausprobieren.Dieses Projekt ist Teil des nachhaltigen Lebensmittel-Konzepts"4GoodFood" des Unternehmens. 4GoodFood, in seiner ganzheitlichenForm bisher einmalig in der Kreuzfahrt, umfasst die Auswahl undAnlieferung der Lebensmittel, ihre Zubereitung an Bord, ermöglichtLebensmittelspenden an Bedürftige und bezieht Costa Gäste undBesatzungsmitglieder mit ein. Gleichzeitig zielt das Programm daraufab, die Lebensmittelabfälle an Bord der Schiffe der italienischenReederei bis 2020 um die Hälfte zu reduzieren. Weitere Informationenunter www.costakreuzfahrten.de/nachhaltigkeit.Über Costa Kreuzfahrten:Costa Crociere ist eine italienische Kreuzfahrtgesellschaft mitHauptsitz in Genua. Sie ist Teil der Carnival Corporation & plc, desweltweit größten Freizeit- und Reisekonzerns. Zur Costa Flottegehören heute 14 Schiffe, die unter italienischer Flagge auf über 140verschiedenen Routen in 260 Destinationen fahren. 19.000 Mitarbeiterarbeiten jeden Tag mit großer Leidenschaft, um ihren Gästen unter demMotto "Italy's Finest" eine einmalige Mischung aus italienischerLebensart, Gastfreundschaft und Küche zu bieten. 2018 feiert dasUnternehmen 70-jähriges Jubiläum. Mit der Costa Smeralda wird imOktober 2019 das erste von zwei neuen, besonders umweltfreundlichenKreuzfahrtschiffen in Dienst gestellt, die zu 100 Prozent mitFlüssigerdgas (LNG) betrieben werden können.Pressekontakt Costa Kreuzfahrten:Costa Kreuzfahrten Niederlassung der Costa Crociere S.p.A.Hanja Maria RichterAm Sandtorkai 3920457 HamburgTelefon: +49 (0)40 30239502E-Mail: hanjamaria.richter@de.costa.itOriginal-Content von: Costa Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuell